ファイターズは選手と球団による契約更改交渉が続いています。



２０００年生まれ「ミレニアム世代」の選手たちは年俸が大幅アップとなりました。



Ｑ.サインはしましたか？



（奈良間大己選手）「アップですね。いい感じです。笑顔がでるくらい」

２０００年５月生まれ、プロ３年目の奈良間大己選手は今シーズン８６試合に出場し、守備力を買われ、そのうち４８試合が守備からの途中出場となりました。





（奈良間大己選手）「守備で評価していただいて、そこは自分も自信持っているところなので、あとはバッティングをなんとか良い方向に持っていきたいです」課題は打撃面と語る奈良間選手。８月２４日のソフトバンク戦では、プロ初めてとなるサヨナラタイムリーも放ちました。奈良間選手は今シーズンから８００万円アップの推定２５００万円で契約を更改しました。（奈良間大己選手）「レギュラーとして１４３試合全部出続けるような、“１４３試合でてもらわないと困る”と思われるような選手になりたい」

奈良間選手と同学年・２０００年８月生まれの金村尚真投手も契約更改に臨みました。



（金村尚真投手）「来年はもっとがんばらないといけないなと先ほどの話し合いでも感じました」



金村投手は今シーズンの開幕投手をつとめ、４試合で９回を投げ切る完投勝利を収めましたが、シーズン途中からは中継ぎに配置転換され、あわせて２８試合に登板し、防御率は２．９３という成績でした。



金村投手は今シーズンから１２００万円アップの推定４８００万円で契約更改を終えています。



（金村尚真投手）「（オフは）去年同様大海さんと一緒に自主トレするので、大海さんを越すくらいの勢いで、いいものを吸収してやっていければいいかなと思います。自分としては先発で１年間規定（投球回）二桁を目指して、もう一度まっすぐっていうのしっかり見つめ直していきたい」

（水野達稀選手）「「けががもったいない」と言われたのと、「もっと打てるだろう。来年もっと打てるだろう」という事は言ってもらいました」



同じく２０００年７月生まれ・プロ４年目の水野達稀選手は今シーズン１００試合に出場。



そのうちチームで最も多い８５試合にショートで先発出場しました。



けがで１か月ほど離脱しましたが、１軍に再昇格して２試合目には５打数４安打２打点の活躍をみせるなど、打率は２割４分７厘の成績でした。



水野選手は今シーズンから２０００万円アップの推定５０００万円で契約更改を終えています。



（水野達稀選手）「守備も大事ですけど、まず僕は入団からずっとバッティングを自分のアピールポイントにしているので、圧倒的に打てるように頑張りたいですね」