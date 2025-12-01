日本銀行の植田和男総裁は１日、名古屋市で講演し、１８、１９日に開催される金融政策決定会合で「利上げの是非について適切に判断したい」と述べた。

判断材料として「企業の賃上げスタンスについて精力的に情報収集している」と語った。講演を受け、金融市場では日銀の利上げ観測が高まり、長期金利の上昇と円高・ドル安が進んだ。

利上げの前提となる２％の物価安定目標について、植田氏は「米国経済などを巡る不確実性の低下などを踏まえると、（日銀の）経済・物価の見通しが実現する確度は少しずつ高まっている」と指摘した。賃上げの原資となる企業収益は「全体として高い水準が維持される見通しだ」と予測した。

日銀は今年１月の決定会合で政策金利を０・５％程度に引き上げた後、１０月会合まで６会合連続で金利を据え置いていた。１０月に高市政権が発足して以降、市場では「政権が金融緩和を志向している」と受け止める向きが多く、日銀は利上げに動きにくいとの見方が出ていた。

植田氏は講演で「政策金利を引き上げるといっても、緩和的な金融環境の中での調整だ」と主張した。物価上昇も踏まえた実質の金利は極めて低い水準にあると指摘し、「（利上げは）景気にブレーキをかけるものではなく、安定した経済・物価の実現に向け、アクセルを緩めるプロセスと考える」と説明した。

東京外国為替市場の対ドルの円相場では１日午前、日銀が利上げすれば日米金利差が縮小するとの見方から、円買い・ドル売りが進んだ。前週末（午後５時）と比べ、８０銭程度円高・ドル安の１ドル＝１５５円台半ばで取引されている。

東京債券市場では、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りが一時、前週末終値と比べて０・０４５％高い１・８５０％に上昇（債券価格は下落）した。２００８年６月以来、約１７年半ぶりの高水準となる。