元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏が1日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。面倒を回避するために絶対にやらないことを明かす場面があった。

この日、番組では火災が急増する12月。身近に潜む火災の危険や、意外な出火原因とその対処法などについて特集。サラダ油を拭いたティッシュを大量にゴミ箱に入れ、徐々に温度が上昇し、数時間後に発火した例などが紹介された。

弁護士の猿田佐世氏は「私、揚げ物、実は大好きでこう見えても、結構やるんです。一昨日もやったばっかりなんですけど」と困惑。「もう一度使う容器に入れますけど。最後の残りは紙で拭いて捨てちゃってるんですけど、あれも危ないんですよね」と驚いた。

それに、「いや、知らなかったですね、これは怖いですね。こういうことがあるんですね」と玉川氏。「揚げ物は一切やらないので。一切やらない。その残りの油の処理が面倒くさいので一切やらないんですよ」とキッパリ。

猿田氏は「やり始めるとそうでもないですよ」と“反論”するも、玉川氏は「いや、もう一切やるつもりはない」と言い切った。

さらに、猿田氏は自身が持っているモバイルバッテリーが爆発したことを告白。「爆発した瞬間は見てないんですけど、火は出てなくて、焦げてもなかったんですけど、破裂していました。あ、これが火災になるんだと（分かった）。充電もしていなくて、置いてあっただけ。2台同じのを買って、もう1台は今でも元気に生きてる」と主張。これに、玉川氏は「それ、元気じゃないかもしれない。爆発寸前かもしれないよ」と注意した。

これに、MCの羽鳥慎一アナウンサーは「バッテリーは本当に気をつけたほうがいい。すぐ変えたほうがいい」と忠告すると、猿田氏は「全部信じられなくなりませんか？」とコメントした。

これに、玉川氏は「基本、全部信じられないですよ。僕、持ってないです」とキッパリ。

羽鳥アナが「特殊な人です。リスクを回避するためには利便性もちょっと排除する」とツッコミ。玉川氏は「今どき、あれがなくても新幹線だってコンセント付いている、都度、都度充電すればいいと僕は思っているんですよ、持ち歩かないで」と持論を展開した。