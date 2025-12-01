フィリピンの貧民街で捨てられた食べ物を再加工して売る場面の映像が中国ソーシャルメディア（SNS）で広まっている。中国の旅行インフルエンサーらが現地でこの食べ物を実際に食べる映像を公開している。

先月30日の香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）によると、中国のインフルエンサーらがフィリピン貧民街で「パグパグ」と呼ばれる再加工食品を食べる映像がSNSで注目を集めている。

パグパグは「ホコリをはらう」という意味で、食べ物の捨てられた部分を拾って洗った後、味付けをして油で揚げた食べ物だ。フィリピンの極貧層の家庭にはこれが唯一手に入るタンパク質供給源と変わらない。

この食べ物は1960年代、フィリピンが深刻な負債危機と失業問題に直面した時期に初めて登場した。当時、多くの人々が仕事を求めて都市に集まり、深刻な貧困の中で捨てられた食べ物を拾い集めながらパグパグが生まれた。

ゴミ回収者が早朝に出て相対的に状態が良い捨てられた食べ物を探し出して販売商に売れば、これを細かく切って味付けをした後に油で揚げる。最終販売価格は20〜30ペソ（約53〜80円）。

パグパグが話題になったのはSNSフォロワーが650万人の中国の旅行インフルエンサーがこの食べ物を紹介する映像を載せたからだ。このインフルエンサーは映像で「味は悪くないが、心理的に受け入れがたい」と語った。他の中国のインフルエンサーらもパグパグを食べる映像を次々と載せている。この映像は中国のSNSで注目を集めた。映像には「食べるふりをするべきで、本当に食べるのはよくない」「食べてはいけない。見るに堪えない」などのコメントが書き込まれている。