エアアジアグループ、24周年記念で全便全席最大24％オフ
エアアジアグループ各社は、24周年記念で「全便全席24％オフセール」を12月1日から7日まで開催する。
エアアジアX、タイ・エアアジアX、エアアジア・フィリピン、タイ・エアアジアといったグループ各社が運航する路線が対象となる。日本発着では、台北、高雄、マニラ、クアラルンプール、バンコク行きや経由便での以遠都市行きが対象となる。対象路線と片道最低運賃は以下の通り。
全便全席が最大24％割引となる。搭乗期間は2026年1月6日から11月30日まで、一部対象外となる日もある。また、座席指定料金も24％が割引となる。
・東京/成田発着
マニラ（12,143円）、高雄（14,200円）、バンコク/ドンムアン（20,990円）
・東京/羽田発着
クアラルンプール（21,582円）
・大阪/関西発着
台北/桃園（12,918円）、バンコク/ドンムアン（19,990円）、クアラルンプール（20,918円）
・名古屋/中部発着
バンコク/ドンムアン（19,990円）
・仙台発着
バンコク/ドンムアン（19,990円）
・札幌/千歳発着
台北/桃園（14,590円）、クアラルンプール（23,935円）、バンコク/ドンムアン（24,990円）
・福岡発着
台北/桃園（15,211円）、バンコク/ドンムアン（15,590円）
・沖縄/那覇発着
台北（8,990円）、香港（11,500円）、バンコク/ドンムアン（15,590円）