北スマトラ州で救助される住民＝11月28日/Ferdy Siregar/Reuters

（CNN）東南アジア各地を相次いで襲ったサイクロンの影響で、豪雨による洪水や土砂災害が拡大し、11月30日までに確認されただけで900人以上が死亡、数百人が行方不明になっている。

インドネシアのスマトラ島とタイ、マレーシアの間にあるマラッカ海峡では異例のサイクロンが発生。周辺国に猛烈な豪雨をもたらした。

スリランカを襲った別のサイクロンは、インド南部に接近している。

インドネシアのスマトラ島は、サイクロン「セニャール」による洪水や土砂崩れなどの被害が拡大した。政府によると、30日までに少なくとも435人が死亡し、406人が行方不明になっている。

同島の北スマトラ州では11月25日に河川が氾濫（はんらん）。以来、救助隊が孤立した住民を助け出そうとする活動を続けている。

地元当局によると、救援物資が届くのかどうか分からず、生きるために食料や水を盗み始めた住民もいるという。

ロイター通信によると、タイ南部では29日までに少なくとも162人が悪天候のため死亡した。

被災者は350万人に上り、当局は空路で患者を搬送し、浸水被害に見舞われた集落へ酸素タンクなどの物資を届けている。

住宅が浸水した一家は8人で自宅の2階に逃れ、水が引くまで48時間、テーブルや洗濯機、窓枠に上ってしのいだとロイター通信に語った。

タイ南部ソンクラー県のハジャイは25日、300年に1度という猛烈な豪雨に見舞われて2.4メートルを超す洪水が発生し、当局が非常事態を宣言していた。

被災した住民には避難所や医薬品などの必需品が提供されているが、電力が復旧する見通しは立っていない。

ソンクラー県では28日にオーストラリアや中国などの外国人観光客10人が救助された。

ロイター通信によると、スリランカでは28日、サイクロン「ディトワ」によって50万人あまりが被災し、洪水や土砂崩れが相次いだ。

AP通信は、住宅2万5000棟以上が破壊され、14万7000人が仮設避難所に身を寄せていると伝えた。

191人は依然として行方不明になっており、首都コロンボ周辺の低地にある住宅は大部分が水に浸かり、停電が続いている。

マレーシアには28日未明、熱帯低気圧になったセニャールが上陸し、2人の死亡が確認された。数日前から降り続いていた大雨のために、プルリス州の州都カンガーで洪水が発生し、約3万4000人が避難した。

専門家によると、東南アジアは気候変動の最も大きな影響を受けている。11月はベトナムでも洪水や土砂災害によって数十人が死亡。フィリピンは1週間で2回の台風に直撃されて数百人が死亡、140万人あまりが避難を強いられていた。