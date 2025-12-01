青森県弘前市が、ふるさと納税の「弘前4大まつり応援コース」へ寄附した方を対象に、実際に運行したねぷた絵をプレゼントするキャンペーンを実施。

2025年12月1日(月)から12月31日(水)までの期間限定で、国の重要無形民俗文化財である「弘前ねぷたまつり」の魅力を伝える希少な品が届く企画です。

弘前市「ねぷた絵プレゼント」

対象期間：2025年12月1日(月)〜12月31日(水)

対象者：「弘前4大まつり応援コース」への寄附者

発送時期：2026年3月頃（予定）

四季折々のまつりで知られる弘前市が、その一つである「弘前ねぷたまつり」をPRするために企画した特別なキャンペーン。

実際にまつりで運行されたねぷたの山車から切り取った「ねぷた絵」を、希望する寄附者に進呈します（応募多数の場合は抽選）。

ねぷた絵師が一つひとつ心を込めて描き上げ、弘前の夜を彩った迫力ある作品を手元に残せる貴重な機会。

実物のねぷた絵（種類例）

提供されるねぷた絵は、実際の運行で使用されたものであるため、雨による色落ちや破れが含まれる場合もある一点もの。

鮮やかな色彩の「牡丹」や、勇壮な武者絵など、絵師の筆致を間近で感じることができます。

サイズや絵柄は多岐にわたり、縦1メートルを超える「見送り絵」などの大型作品もラインナップ。

希望の種類を選択して応募する形式です。

巨大な鏡絵も

中には、縦4メートルを超える巨大な「鏡絵」も。

圧倒的なスケール感を持つこれらの絵は、まつりの主役として城下町を練り歩いたそのものです。

申込方法

1. 対象期間中にふるさと納税で「弘前4大まつり応援コース」を選び、寄附を行う。

2. 寄附完了後に弘前市から送付されるメール内の回答フォームへアクセス。

3. 必要事項と希望のねぷた絵を選択して回答。

三国志や水滸伝を題材とした武者絵が練り歩く「弘前ねぷたまつり」。

その熱気と歴史の一部を、自宅で鑑賞してみてはいかが。

弘前市「ねぷた絵プレゼント」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post まつりの熱気をそのままに！弘前市「ねぷた絵プレゼント」 appeared first on Dtimes.