“ゆっくりする時間”を贈る筆記具！高級文房具「BLACKWING」
カタセが、アメリカの高級文房具ブランド『BLACKWING』の日本総代理店として同社製品の販売を開始。
数々の伝説的クリエイターに愛された鉛筆をはじめとした人気アイテムが、2025年12月10日(水)よりお目見えです。
BLACKWING（ブラックウィング）
発売日：2025年12月10日(水)
販売場所：楽天市場公式オンラインショップ「hadacoco」、銀座 伊東屋 本店（一部商品）
価格：鉛筆 1本 550円(税込)〜
1930年代に登場し、グラミー賞やアカデミー賞受賞者など多くのクリエイターに愛用された伝説の鉛筆ブランド。
一度は生産終了となったものの、復活を望む熱い声に応えて2010年に再始動しました。
独特の長方形の消しゴムを備えた象徴的なデザインと、用途に合わせて選べる書き心地が特徴。
デジタル社会において「ゆっくりする時間」を取り戻すための道具として、上質なステーショナリーを提案します。
ブラックウィング 602
ブランドの象徴とも言えるモデル「602」。
「筆圧は半分、筆速は2倍」というキャッチコピーの通り、滑らかでありながらしっかりとした書き心地を実現。
芯の硬度はやや硬めの「Firm」を採用しており、ジョン・スタインベックらも愛用した一本です。
ブラックウィング マット／パール／ナチュラル
用途や好みに応じて選べるラインナップ。
最も軟らかい芯「Soft」を使用した「マット」は、濃い書き味を好むアーティストや音楽家に最適。
バランスの取れた「Balanced」芯の「パール」、最も硬い「Extra-Firm」芯で木目を活かした「ナチュラル」も展開されます。
ブラックウィング カラーズ
描画や色付けのために設計されたカラー鉛筆セット。
特別に開発された半研磨性の消しゴム「サンドイレーサー」を搭載しており、色鉛筆でありながら消すことが可能です。
全12色の鮮やかな色彩がクリエイティビティを刺激します。
Volume 292 Keith Haring Collection（数量限定）
伝説的なアーティスト、キース・へリングとのコラボレーションモデルも登場。
彼の象徴的なアートワークが随所にあしらわれた、鉛筆、ノートブック、シャープナーなどがラインナップ。
ブラックウィングの上質な使用感とポップアートのスピリットが融合した特別なコレクションです。
ギフトセットシリーズ
贈り物にも最適なギフトセットも充実。
主要な鉛筆4種を試せる「エッセンシャルセット」や、ウォールナット製のボックスに24本の鉛筆を収めた豪華なセットなどが用意されています。
書くことを愛する人へのプレゼントとして喜ばれる品々。
心を落ち着け、文字を慈しむための道具を提供する『BLACKWING』。
歴史ある鉛筆を手に取り、日々の生活に豊かな時間を加えてみてはいかが。
カタセ「BLACKWING（ブラックウィング）」の紹介でした。
