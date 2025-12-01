“ゆっくりする時間”を贈る筆記具！高級文房具「BLACKWING」

カタセが、アメリカの高級文房具ブランド『BLACKWING』の日本総代理店として同社製品の販売を開始。

数々の伝説的クリエイターに愛された鉛筆をはじめとした人気アイテムが、2025年12月10日(水)よりお目見えです。

BLACKWING（ブラックウィング）

発売日：2025年12月10日(水)

販売場所：楽天市場公式オンラインショップ「hadacoco」、銀座 伊東屋 本店（一部商品）

価格：鉛筆 1本 550円(税込)〜

1930年代に登場し、グラミー賞やアカデミー賞受賞者など多くのクリエイターに愛用された伝説の鉛筆ブランド。

一度は生産終了となったものの、復活を望む熱い声に応えて2010年に再始動しました。

独特の長方形の消しゴムを備えた象徴的なデザインと、用途に合わせて選べる書き心地が特徴。

デジタル社会において「ゆっくりする時間」を取り戻すための道具として、上質なステーショナリーを提案します。

ブラックウィング 602

ブランドの象徴とも言えるモデル「602」。

「筆圧は半分、筆速は2倍」というキャッチコピーの通り、滑らかでありながらしっかりとした書き心地を実現。

芯の硬度はやや硬めの「Firm」を採用しており、ジョン・スタインベックらも愛用した一本です。

ブラックウィング マット／パール／ナチュラル

用途や好みに応じて選べるラインナップ。

最も軟らかい芯「Soft」を使用した「マット」は、濃い書き味を好むアーティストや音楽家に最適。

バランスの取れた「Balanced」芯の「パール」、最も硬い「Extra-Firm」芯で木目を活かした「ナチュラル」も展開されます。

ブラックウィング カラーズ

描画や色付けのために設計されたカラー鉛筆セット。

特別に開発された半研磨性の消しゴム「サンドイレーサー」を搭載しており、色鉛筆でありながら消すことが可能です。

全12色の鮮やかな色彩がクリエイティビティを刺激します。

Volume 292 Keith Haring Collection（数量限定）

伝説的なアーティスト、キース・へリングとのコラボレーションモデルも登場。

彼の象徴的なアートワークが随所にあしらわれた、鉛筆、ノートブック、シャープナーなどがラインナップ。

ブラックウィングの上質な使用感とポップアートのスピリットが融合した特別なコレクションです。

ギフトセットシリーズ

贈り物にも最適なギフトセットも充実。

主要な鉛筆4種を試せる「エッセンシャルセット」や、ウォールナット製のボックスに24本の鉛筆を収めた豪華なセットなどが用意されています。

書くことを愛する人へのプレゼントとして喜ばれる品々。

心を落ち着け、文字を慈しむための道具を提供する『BLACKWING』。

歴史ある鉛筆を手に取り、日々の生活に豊かな時間を加えてみてはいかが。

カタセ「BLACKWING（ブラックウィング）」の紹介でした。

