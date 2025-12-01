アドベントカレンダーも登場！CAFE OHZAN「クリスマス限定商品」
珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN（カフェオウザン）が、2025年12月1日(月)よりクリスマス期間の限定店舗を出店。
数量限定のクリスマス限定パッケージ商品の販売が、各地のポップアップストアや直営店でスタートしました。
CAFE OHZAN「クリスマス限定商品」
販売期間：2025年12月1日(月)より順次（店舗により異なる）
販売場所：期間限定ショップ（渋谷、立川、神戸、博多）、直営店、公式オンラインストア等
CAFE OHZANが毎年展開する、華やかなデコレーションとパッケージが魅力のクリスマス限定チョコレートラスク。
贈答品やホリデーシーズンのギフトとして人気の高いコレクションです。
2025年は計5カ所の期間限定ショップもオープンし、これまで商品を手に取る機会がなかったエリアへもお目見え。
クリスマスカレンダー キューブラスク24個入
12月1日から毎日ひとつずつ小箱を開けて楽しむ、アドベントカレンダー形式のラスク。
サンタクロース率いるクリスマスサーカスを絵本仕立てで描いたデザインが特徴です。
小箱を回すと新しいイラストが現れる仕掛けが施されており、24日間わくわくする時間を演出。
中身はミルク、ホワイト、ストロベリー、抹茶など多彩なフレーバーのラスクに、サンタやスノーマンなどのデコレーションが施された24種すべて異なるデザイン。
価格：6,696円(税込)
キューブラスク5個入 ジョワイユノエル
キュートなチェスト付きパッケージに入ったキューブ型ラスク。
クリスマスカレンダーの24種類から、リースやサンタクロースなどクリスマスアイコンを贅沢にあしらった5点をセレクトしました。
贈り物が増えるシーズンのプチギフトや、自分へのご褒美にも最適なサイズ感。
価格：1,782円(税込)
キューブラスク12個入 ノエルブラン
帽子箱のような筒形ボックスが印象的な12個入りセット。
赤と緑のクリスマスカラーを軸に、ポインセチアやヒイラギをあしらい、大人っぽいデザインに仕上げられています。
クリスマスシーズンの街並みと、そこで過ごす人々の温かな日常を描いたパッケージ。
価格：3,240円(税込)
スティックラスク ネージュ 10本入・15本入
片手で食べやすいスティックタイプのラスク。
チョコレートプレートにはフランス語でメリークリスマスを意味する「Joyeux Noel」の文字が描かれ、一目でシーズン感が伝わります。
メレンゲのリースやトナカイ柄のチョコレートなど、可愛らしいトッピングが満載。
価格：10本入 2,862円(税込) / 15本入 3,996円(税込)
期間限定ショップ情報
この時期だけの特別なポップアップストアが各地に登場。
【福岡県】JR博多駅構内 マイング：12月1日(月)〜12月26日(金)
【東京都】渋谷スクランブルスクエア：12月4日(木)〜12月25日(木)
【東京都】グランデュオ立川：12月10日(水)〜12月19日(金)
【兵庫県】大丸神戸店：12月10日(水)〜12月22日(月)
【東京都】伊勢丹 立川店：12月17日(水)〜12月23日(火)
見て楽しめる、食べて美味しいCAFE OHZANのクリスマスコレクション。
大切な人への贈り物や、ホリデーシーズンの彩りとして選んでみてはいかが。
CAFE OHZAN「クリスマス限定商品」の紹介でした。
