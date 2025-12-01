【GIGABYTE MO23Q3】 12月1日 発売 価格：109,800円

ニューエックスは12月1日、GIGABYTE製ゲーミングモニター「MO23Q3」をGIGABYTE ストア【公式】にて発売した。価格は109,800円。

「MO27Q3」は、27インチフラットスクリーンのゲーミングモニター。WQHD（2,560ｘ1,440、アスペクト比16：9）の解像度と0.03ms（GTG）の応答時間、最大360Hzのリフレッシュレートで動作する。パネルは豊かな色彩、高コントラスト、深い黒、高視野角、低消費電力、アクションシーンでの高速応答を実現するQD-OLEDパネルを採用。

また、DCI-P3を99%カバーする色域、ビット深度10ビットの10億色表示、高画素密度による精細な画面、精確な色表示により、ゲーム用途だけでなく、クリエイター用途にも対応する。VESA DisplayHDR True Black 400認証を取得しており、OLEDパネルならではの黒表現の生きた、自然でリアルな描写を体験することができる。

さらに、HDRピーク1000nitsモードを有効にすることで、ピークの明るさ1000nitsの表示を行なうことができ、より強調されたコントラストと、最適な鮮明さで、没入感のあるゲーム体験を実現する。

パネルの応答性は、リフレッシュレートは最大360Hz、応答速度は0.03ms(GTG)と非常に高速なだけでなく、VESAによるモーションブラーの指標となるClearMRにおいて、ClearMR 18000の認証を取得。素早い動きのゲームや動画において、にじみやぼやけが抑えられたクリアーな表示を体感できる。

パネルの発熱は寿命に影響するが、グラフェン放熱フィルム、カスタムヒートシンク、四方向からの換気などによりファンレスで、モニターの安定性、冷却性、耐久性を確保する。



