マップ付きで撮影地を共有！沖縄・奄美・鹿児島撮影ポイントランキング

撮影ポイントランキング製作委員会が、沖縄・奄美・鹿児島の美しい風景や動植物の魅力を発信する新サイト「沖縄・奄美・鹿児島撮影ポイントランキング」を開設。

地域資源の発見と活性化を目指す写真投稿・共有プラットフォームが、2025年12月1日(月)より公開されています。

沖縄・奄美・鹿児島撮影ポイントランキング

公開日：2025年12月1日(月)

運営：撮影ポイントランキング製作委員会

特別協賛：拓伸会（拓南グループ）

公式サイト：https://okinawa-amami-kagoshima-photo.jp/

沖縄県および鹿児島県（奄美群島含む）の圧倒的な自然や独自の文化を、写真を通して世界へ発信する情報メディア。

先行して運営されている「北海道」「東北」版のノウハウを活かし、撮影者が見つけた絶景ポイントを共有することで地域の活性化を図ります。

地元の人でも知らなかったスポットの再発見や、一般的な観光ガイドでは得られないディープな情報の収集に役立つサイト。

サイトの特徴と機能

写真に埋め込まれたGPSデータを利用し、撮影ポイントを地図上に表示する「MAP表示機能」を搭載。

正確な位置情報とともに絶景ポイントを探すことが可能です。

また、審査による「スターポイント」とユーザーによる「いいねポイント」の合計で順位が決まるランキングシステムを採用。

毎月開催される「月間グランプリ」では、上位入賞者や優秀作品の投稿者にAmazonギフト券が贈呈されます。

マイページ・アルバム機能

投稿した写真はユーザーごとのアカウントに保存され、地図付きのフォトアルバムとして活用可能。

自身の撮影活動の記録として楽しめるだけでなく、他のユーザーへの観光情報提供として地域貢献にもつながります。

カメラ愛好家には発信の場を、観光客には新たな旅のヒントを提供する「沖縄・奄美・鹿児島撮影ポイントランキング」。

南国特有の美しい風景を探しに、サイトを訪れてみてはいかが。

「沖縄・奄美・鹿児島撮影ポイントランキング」の紹介でした。

