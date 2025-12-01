経営者・保田麗が率いる「保田事務所」が、企業や店舗の価値を高めるブランドロゴ制作事業を本格リリース。

地域に根ざした信頼と確かなデザインクオリティで評判を集める同事務所から、戦略性とスピード感を兼ね備えた新サービスがお目見えです。

保田事務所「ブランドロゴ制作サービス」

提供開始：本格リリース済み

納期：最短3営業日

プラン：ライトプラン 29,800円〜 ／ スタンダードプラン 49,800円〜 ／ プレミアムプラン 79,800円〜

多くのファンやクライアントから注目を集める保田事務所の新規事業。

市場環境が激化する中、ブランドの第一印象を決定づける「ロゴ」の重要性に着目し、事業成功を後押しするクリエイティブを提供します。

単なるデザインにとどまらず、事業の空気感まで伝わるロゴ制作を目指すサービスです。

5つの特長と強み

最大の特徴は、「ヒアリング重視」のブランド設計。

事業背景や理念、ターゲット層を深く分析し、ブランドコアを抽出した上でデザインに落とし込みます。

経験豊富なデザイナーが担当し、シンプル、ミニマル、高級感など、業種に合わせた最適なクオリティを提案。

また、スタートアップや中小企業のニーズに応え、「修正無制限」を採用。

納得いくまで伴走し、事業者の本音を形にします。

完成したロゴはWebやSNSですぐに使える複数データ形式で納品され、最短3営業日というスピード対応も魅力です。

プラン構成

ニーズに合わせて選べる3つのプランを用意。

「ライトプラン（29,800円〜）」は、ロゴ1案と1回修正、SNSアイコン最適化が含まれる手軽なパッケージ。

「スタンダードプラン（49,800円〜）」では、3案の提案に加え、修正が無制限となり、カラーバリエーションも付属します。

最上位の「プレミアムプラン（79,800円〜）」は、5案提案、修正無制限に加え、ブランドガイドラインや名刺デザインまでセットになった充実の内容です。

次世代経営者・保田麗

保田事務所を率いるのは、誠実な経営姿勢で高い評価を獲得している保田麗氏。

フリーランス時代からの豊富な実務経験と現場理解を基盤に、組織構築や人材育成においても確かな実績を有しています。

問題解決力や迅速な意思決定、周囲を前向きに導く「応援力」が社内外から支持される理由。

変化の激しいビジネス環境でも柔軟に進化を続ける経営者が手掛ける、信頼のクリエイティブサービスです。

保田事務所「ブランドロゴ制作サービス」の紹介でした。

