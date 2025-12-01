【2025年11月中旬】20代に人気の「LINEマンガ」11月10日〜11月23日ランキングベスト10
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年11月10日〜11月23日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代女性編1位『枯れた花に涙を』(Gae、LINEマンガ)
○20代男性編
1位は『転生したらバーバリアンになった』、第2位は『ブルーロック』、第3位は『キングダム』がランクイン。
○20代女性編
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『みいちゃんと山田さん』、第3位は『ゆびさきと恋々』がランクイン。
○Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編1位『転生したらバーバリアンになった』。
20代男性編1位『転生したらバーバリアンになった』(MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)、LINEマンガ)
今まで誰もクリアできなかった海外のインディーゲーム「ダンジョン＆ストーン」を9年間プレイし続け、ついにラスボスステージまで辿り着いた伊藤修。
「戻ってこられないかもしれません。本当に入りますか?」意味深なメッセージを承諾しボスルームに入場した瞬間、チュートリアル終了というメッセージと共に「ダンジョン＆ストーン」の世界のバーバリアン「ビヨルン・ヤンデル」に憑依してしまう。ゲーム内では街で要求される莫大な税金を払えなければ「下層民」として処刑されてしまうのだが……。
「システムはクソゲー」「クソゲー過ぎるw」と読者からもツッコミが止まらないゲームの世界が舞台ですが、「典型的な俺つえ〜系ではなく、戦闘では絶望感漂う生死をかけたギリギリの戦いが多く定期的にヒリヒリさせてくれます」「異世界転生と思ったら、選択ミスのできないデスゲームだったでござる」と、ストーリーの面白さを称賛する声多数。
「面白いし、独特のストーリーでそこらの転生モノより伏線ありそうなので2周目読み出した!」「70話まで読んで今2周目入るところだけど、この漫画めちゃクソ面白いぞ。マジでおすすめだから皆んな読んで。」「読み返してるけどこの作品めっちゃおすすめします!」と、読み返しをする方からのオススメコメントも多い作品です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。
