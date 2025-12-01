au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡¢1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ºÇÂçÇ¯1.25% - au¡¦UQ mobile¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¶âÍøÍ¥¶ø¤ò½é¼Â»Ü
au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ï12·î1Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤Ë1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¶âÍø¤ËÆÃÅµ¤ò²Ã¤¨¤¿ºÇÂçÇ¯1.25%ÁêÅö(ÀÇ°ú¸å Ç¯0.99%)¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ëau¡¦UQ mobile¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¶âÍøÍ¥¶ø¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÌ¾ï¶âÍø Ç¯0.40%(ÀÇ°ú¸å Ç¯0.31%)¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÚÆÃÅµ¡¡ÛÇ¯0.65%¤ò¾å¾è¤»¤·¡¢ÆÃÊÌ¶âÍø Ç¯1.05%(ÀÇ°ú¸å Ç¯0.83%)¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢au¡¦UQ mobile¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡ÚÆÃÅµ¢¡Û¤È¤·¤Æ¡¢ÍÂÆþ¶â³Û¤ËÂÐ¤·Ç¯0.20%(ÀÇ°ú¸å Ç¯0.15%)¤Ç1Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍøÂ©ÁêÅö³Û¤Î¸½¶âÆÃÅµ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃÅµ¡¤È¢¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î3.1ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯1.25%ÁêÅö(ÀÇ°ú¸å Ç¯0.99%)¤È¤Ê¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÌ¾ï¶âÍø Ç¯0.40%(ÀÇ°ú¸å Ç¯0.31%)¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÚÆÃÅµ¡¡ÛÇ¯0.65%¤ò¾å¾è¤»¤·¡¢ÆÃÊÌ¶âÍø Ç¯1.05%(ÀÇ°ú¸å Ç¯0.83%)¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢au¡¦UQ mobile¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡ÚÆÃÅµ¢¡Û¤È¤·¤Æ¡¢ÍÂÆþ¶â³Û¤ËÂÐ¤·Ç¯0.20%(ÀÇ°ú¸å Ç¯0.15%)¤Ç1Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍøÂ©ÁêÅö³Û¤Î¸½¶âÆÃÅµ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃÅµ¡¤È¢¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î3.1ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯1.25%ÁêÅö(ÀÇ°ú¸å Ç¯0.99%)¤È¤Ê¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×