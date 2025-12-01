株式会社スミノエ インテリア プロダクツが運営する直営ECショップ「cucan(クーカン)」より、家庭のお悩みに着目した新商品『家庭用タイルカーペット フローループ』が登場。

防音性や軽量化など、暮らしに嬉しい機能を詰め込んだタイルカーペットが、2025年12月1日(月)より販売開始です。

cucan「家庭用タイルカーペット フローループ」

発売日：2025年12月1日(月) 10:00〜

サイズ：40×40cm

素材：ポリプロピレン100％

カラー：アイボリー、ベージュ、グリーン、グレー、ブラック、レッド

販売場所：cucan本店、楽天市場店

マンションなどの集合住宅で気になる階下への音や、設置の手間といった「家庭の悩み」を解決するために開発されたタイルカーペット。

老舗インテリアメーカーのノウハウを活かし、高い機能性と扱いやすさを両立しています。

子育て世帯や女性一人でも気軽に取り入れられる、注目のインテリアアイテム。

手軽に防音

最大の特徴は、遮音等級ΔLL(I)-5という高い防音性能。

子供が走る音や生活音を、ほとんど気にならないレベルまで軽減します。

下の階への配慮によるストレスを和らげ、心軽やかに過ごせる空間を作ります。

超軽量＆簡単カット

オフィス用タイルカーペットの「重たい」という課題を解消するため、裏面の素材をポリ塩化ビニルから不織布に変更。

サイズも扱いやすい40×40cmにすることで、女性でも軽々と持ち運べる超軽量化を実現しました。

裏面が不織布であるため、カッターで簡単にカットが可能。

強い力を入れる必要がなく、部屋の形状に合わせて手軽に敷き詰められます。

洗濯機で丸洗い

飲み物をこぼしたり汚れたりしても安心な丸洗い対応。

汚れた部分だけを取り外して洗濯機で洗えるため、常に清潔な状態を保てます。

通常のラグよりも手入れが簡単で、小さな子供やペットのいる家庭にも最適。

安心の機能性

万が一の火種でも燃え広がりにくい「防炎」タイプ。

日本防炎協会の試験に合格した、安心・安全の仕様です。

耐熱加工が施されており、床暖房のフローリングにも対応。

寒い季節でも足元から暖かく過ごせます。

豊富なカラーバリエーションで、部屋の雰囲気に合わせて自由に組み合わせが可能。

「あなたの好きが、家族の笑顔になる」をコンセプトにした、快適な住まいづくりをサポートする商品です。

cucan「家庭用タイルカーペット フローループ」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 防音・軽量・洗える！cucan「家庭用タイルカーペット フローループ」 appeared first on Dtimes.