千葉交響楽団が、創立40周年記念特別演奏会の「第九公演」を千葉県文化会館大ホールにて開催。

習志野第九合唱団と共に贈る年末恒例のステージが、2025年12月21日(日)にお目見えです。

千葉交響楽団「第九公演」

日時：令和7年（2025年）12月21日(日) 14時開演

会場：千葉県文化会館大ホール（JR本千葉駅より徒歩10分）

料金：S席 5,000円／A席 4,000円／B席 3,000円

チケット販売：千葉交響楽団一般販売購入サイト、カンフェティ、千葉県文化会館

開催まで1カ月を切り、期待が高まる千葉交響楽団の「第九公演」。

創立40周年という節目の年に、習志野第九合唱団の力強い歌声と共に、ベートーヴェンの傑作を届けます。

年末の風物詩として親しまれる名曲を、生演奏の迫力で堪能できる機会。

出演者・プログラム

指揮を務めるのは、当楽団音楽監督の山下一史氏。

ソリストには、ソプラノの小林沙羅、メゾソプラノの山下裕賀、テノールの村上公太、バリトンの原田圭という充実のメンバーが集結しました。

曲目は、ベートーヴェンの歌劇「フィデリオ」序曲、および交響曲第九番ニ短調作品125「合唱付き」の2曲構成です。

実力派ソリストと合唱団、オーケストラが一体となって創り上げる歓喜の歌。

一年の締めくくりにふさわしい感動の時間を、会場で過ごしてみてはいかが。

千葉交響楽団「第九公演」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 豪華ソリストと響かせる歓喜の歌！千葉交響楽団「第九公演」 appeared first on Dtimes.