名曲で綴る感謝の響き！千葉交響楽団「創立40周年記念特別演奏会

千葉交響楽団が、創立40周年を記念した特別演奏会「千葉響 40年の感謝 そして次へ！」を開催。

2026年2月1日、千葉県文化会館大ホールにて、豪華ゲストを迎えた祝祭の一夜が行われます。

千葉交響楽団「創立40周年記念特別演奏会」

日時：2026年2月1日(日) 15時開演

会場：千葉県文化会館大ホール（JR本千葉駅より徒歩10分）

料金：S席 5,000円／A席 4,000円／B席 3,000円

チケット販売：千葉交響楽団一般販売購入サイト、カンフェティ、千葉県文化会館

創立40周年の節目を迎えた千葉交響楽団が、感謝を込めて贈るスペシャルコンサート。

歴代の指揮者と多彩なソリストが集結し、華やかな舞台を繰り広げます。

オーケストラの魅力が詰まった、一日限りの特別なプログラム。

豪華出演陣

指揮は、音楽監督の山下一史氏と、前常任指揮者の大井剛史氏によるダブルマエストロ体制。

ソリストには、国内外で活躍するトップアーティストが登場します。

ピアノの高木竜馬氏（※高ははしごだか）、ヴァイオリンの神谷未穂氏（当楽団特任コンサートマスター）、サクソフォーンの須川展也氏、テノールの西村悟氏といった豪華な顔ぶれです。

演奏曲目

モーツァルトのオペラ序曲から、プッチーニの名アリア、ガーシュウィンまで、多彩なジャンルの名曲を披露。

・モーツァルト：歌劇「ドン・ジョバンニ」序曲K.527

・モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466

・ショスタコーヴィッチ：祝典序曲作品96

・ラヴェル：ツィガーヌ

・ドニゼッティ：歌劇「愛の妙薬」より”人知れぬ涙”

・プッチーニ：歌劇「トゥーランドッド」より”誰も寝てはならぬ”

・ガーシュウィン（挾間美帆編曲）：「すべてを知っている場所」からの便り 〜ガーシュウィン・メロディーズ

・ワーグナー：歌劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲

40年の歴史を振り返りつつ、未来への新たな一歩を感じさせる力強い演奏。

千葉交響楽団と豪華ゲストが織りなす感動のハーモニーを、会場で体感してみてはいかが。

千葉交響楽団「創立40周年記念特別演奏会」の紹介でした。

