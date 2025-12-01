名曲で綴る感謝の響き！千葉交響楽団「創立40周年記念特別演奏会
千葉交響楽団が、創立40周年を記念した特別演奏会「千葉響 40年の感謝 そして次へ！」を開催。
2026年2月1日、千葉県文化会館大ホールにて、豪華ゲストを迎えた祝祭の一夜が行われます。
千葉交響楽団「創立40周年記念特別演奏会」
日時：2026年2月1日(日) 15時開演
会場：千葉県文化会館大ホール（JR本千葉駅より徒歩10分）
料金：S席 5,000円／A席 4,000円／B席 3,000円
チケット販売：千葉交響楽団一般販売購入サイト、カンフェティ、千葉県文化会館
創立40周年の節目を迎えた千葉交響楽団が、感謝を込めて贈るスペシャルコンサート。
歴代の指揮者と多彩なソリストが集結し、華やかな舞台を繰り広げます。
オーケストラの魅力が詰まった、一日限りの特別なプログラム。
豪華出演陣
指揮は、音楽監督の山下一史氏と、前常任指揮者の大井剛史氏によるダブルマエストロ体制。
ソリストには、国内外で活躍するトップアーティストが登場します。
ピアノの高木竜馬氏（※高ははしごだか）、ヴァイオリンの神谷未穂氏（当楽団特任コンサートマスター）、サクソフォーンの須川展也氏、テノールの西村悟氏といった豪華な顔ぶれです。
演奏曲目
モーツァルトのオペラ序曲から、プッチーニの名アリア、ガーシュウィンまで、多彩なジャンルの名曲を披露。
・モーツァルト：歌劇「ドン・ジョバンニ」序曲K.527
・モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466
・ショスタコーヴィッチ：祝典序曲作品96
・ラヴェル：ツィガーヌ
・ドニゼッティ：歌劇「愛の妙薬」より”人知れぬ涙”
・プッチーニ：歌劇「トゥーランドッド」より”誰も寝てはならぬ”
・ガーシュウィン（挾間美帆編曲）：「すべてを知っている場所」からの便り 〜ガーシュウィン・メロディーズ
・ワーグナー：歌劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲
40年の歴史を振り返りつつ、未来への新たな一歩を感じさせる力強い演奏。
千葉交響楽団と豪華ゲストが織りなす感動のハーモニーを、会場で体感してみてはいかが。
千葉交響楽団「創立40周年記念特別演奏会」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 名曲で綴る感謝の響き！千葉交響楽団「創立40周年記念特別演奏会 appeared first on Dtimes.