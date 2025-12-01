【福袋2026】「焼肉スエヒロ館」「あみやき亭」などで使える金券・生ビール無料券入り、約8,000円相当が税込5,000円【スエヒロレストランシステム】

「焼肉スエヒロ館」や洋食レストランなどを展開するスエヒロレストランシステムは、2025年12月1日(月)から、「福袋2026」(税込5,000円)のオンライン予約を特設ページで開始した。

「福袋2026」は、「焼肉スエヒロ館」や「あみやき亭」、「レストランスエヒロ館」といった、あみやき亭グループの店舗で使える6,000円分の金券をはじめ、アプリポイントが最大10万ポイント当たるくじなどをセットした。

予約期間は、2025年12月26日(金)まで。数量限定で予約を受け付け、上限に達し次第終了となる。

また、2026年1月1日(木)から1月4日(日)まで4日間限定で店頭販売も行う。販売店舗は、「焼肉スエヒロ館」「和牛一頭買い焼肉スエヒロ館」「レストランスエヒロ館」「グリルスエヒロ館」「かるび家」の全店。数量限定で、なくなり次第終了。

なおスエヒロレストランシステムは11月29日、和牛1頭を丸ごと仕入れて提供する「焼肉スエヒロ館」の3号店を神奈川･横浜市に出店すると発表。戸塚店として12月8日にオープンする。その日にカットした希少部位の盛り合わせ「和牛1頭買い“肉の玉手箱”」が特徴で、大サイズ(約4人前相当、6種･4切れ)は税込4,378円で提供。

「和牛1頭買い“肉の玉手箱”」

「福袋2026」の概要は以下の通り。

〈スエヒロレストランシステム「福袋2026」〉

あみやき亭グループの店舗で使える金券6,000円分や、生ビール･ドリンクバー無料券など、約8,000円相当の商品を組み合わせた。金券と無料券の有効期限はいずれも、2026年6月30日(火)まで。また、アプリポイントが当たる「新春スエヒロジャンボお肉くじ」もセットする。

2026年1月1日(木)からの店頭販売に先立ち、2025年12月1日(月)から特設ページの予約フォームで事前予約を受け付ける。予約した福袋の受け取りや料金の支払いは店舗で行い、事前支払いには対応しない。購入には株主優待券･アプリポイントを利用でき、その他の割引券の利用は不可。受け取り期間は、2026年1月1日(木)から1月4日(日)まで。

【セット内容】

〈1〉「あみやき亭グループの店舗で使える金券6,000円分」(1,000円×6枚)

■有効期限:2026年1月5日(月)〜6月30日(火)まで

※利用時に他の割引券と併用可能

※現金への換金･つり銭の返金は不可

〈2〉「生ビール･ドリンクバー無料券」(各1枚)

■有効期限:2026年1月5日(月)〜6月30日(火)まで

※利用時に他の割引券と併用可能

※無料券のみの利用は不可

〈3〉「焼肉のタレ-極-」

「焼肉スエヒロ館」オリジナルの「焼肉のタレ -極-」もセットする。内容量は500ml。

〈4〉「新春スエヒロジャンボお肉くじ」(1枚)

抽選でアプリポイント最大10万ポイントが当たる、抽選番号入りのくじ。当選者は、2026年2月9日(月)にアプリとホームページで発表する。

1等:10万ポイント(1本)

2等:5万ポイント(2本)

3等:1万ポイント(5本)

4等:5,000ポイント(10本)

5等:1,000ポイント(50本)

スエヒロレストランシステム「福袋2026」

【販売価格】税込5,000円

【予約受付期間】2025年12月1日(月)〜12月26日(金)

※予約販売数の上限に達した場合は、受付終了。

【予約分の受け取り期間】2026年1月1日(木)〜1月4日(日)

※受け取り期間を過ぎるとキャンセル扱いとなる。受け取り店舗は予約時に指定。

【店舗販売の期間】2026年1月1日(木)〜1月4日(日)

※売り切れ次第販売終了となる。

【販売店舗】「焼肉スエヒロ館」/和牛一頭買い「焼肉スエヒロ館」/「レストランスエヒロ館」/「グリルスエヒロ館」/「かるび家」の全店舗

「焼肉スエヒロ館」外観イメージ

■スエヒロレストランシステム「福袋2026」特設ページはこちら

■あみやき亭グループ 店舗検索サイト