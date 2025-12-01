理不尽だと思うことにも、その裏では人々の思いが交差しているようだ。漫画家・津夏なつなさんの作品『特別な日』では、課長のある特別な1日について描かれている。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約9.2万いいねもの注目を集めた。



【漫画】怒りが収まりそうにもなかったけど

ある日、出先の主人公に課長から電話がかかってくる。課長は「悪いんだけど今日は先にあがらせてもらうな。今日は妻の誕生日でな…」と言うも、主人公は思わず「まだやること沢山残ってますよ！？」とイライラしながら電話に応対した。



主人公は運転中も「クソッ！いっつもシワ寄せはオレじゃねーか」と怒りが収まらない様子。しかし赤信号停車中、主人公は横断歩道を渡る課長を発見する。大きなバラの花束とホールケーキを持って笑顔で帰る課長の姿に、思わず主人公は「まぁいいか」と感じたのであった。



同作に対しSNS上では、「いい話だなあ」「なんだかんだいい上司だね」などさまざまな声が寄せられている。そこで、作者の津夏なつなさんに話を聞いた。



―同作を描こうと思ったきっかけを教えてください



これは実際に自分の経験から描きました。普段会社で働いていて苦手な上司にイライラしたりすることがあるのですが、ある日「今日奥さんの誕生日だから帰るわ」と言ってすごく幸せそうな顔しながら早々と帰っていったので、そんな顔されたら怒るに怒れないじゃないかと思いました。



―津夏さんも自分や誰かの誕生日には、早く帰宅したりプレゼントを用意したりしますか



「今日妻の誕生日なので」とか「今日結婚記念日なので」と言って残業を回避して帰る技は頻繁に使うようになりました(笑)



―自身の作品の宣伝などをお願いいたします



Xで4コマ漫画をいつでも投稿しているので良かったら見てくださいね！



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）