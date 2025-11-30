『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

撮影会場は、群馬県高崎市のGメッセ群馬で開催された「群馬パーツショー 2025」。



このイベントは、全国から約90社以上のパーツメーカーが集結し、展示・即売、デモカー、アウトドア系ギアやファミリー向け体験コンテンツも充実しているのが特徴で、「クルマにそこまで詳しくなくても楽しめる」ようになっています。

それでは「群馬パーツショー 2025」に来場していた各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：ヨウスケ

年齢：40代

車両名：トヨタ・ハイラックス

型式：GUN125

主な使用シーン：レジャー、ドライブ、その他

年式：2019年

所有歴：7年

総走行距離：97711km

年間走行距離：10000㎞以上20000㎞未満

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を購入するに至った理由、その際に購入車両の候補として考えていた車両は？ 最終的に購入を決めたポイントは？

「見た目100%」と断言。

現在の愛車の一つ前に乗っていた車両は？

ekスポーツ。通勤の為のつなぎ。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

「荷台を使っている時」これは結局「見た目」という選んだ理由と直結している部分だろう。撮影があるとわかっている時に、どんな荷物をどんな積み方で登場するのか、興味が尽きない。

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

「家族のため」のカスタムもあり、「自分の好み」も加わって、両立させているカスタムだ。

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

海兵隊員の通勤車風のデザインがテーマだ。



お気に入りのカスタムポイントはここ！

ヒゲの部分をボディと同色にして、印象を大きく変えている。

外装

グリル：TRD。

内装

追加メーター：APEX ブーストメーター

ブーストメーターは「低燃費な運転をしようかな」と、自宅にあったメーターを自身で作業して装着。ご家族を楽しませるために、後部座席用のモニターも装備している。

足まわり

純正流用ということになるが、前期型の車両なのでハードタイプしかないところを後期型のスプリングを装着して乗り心地を向上させた。最初に乗った時に「なんとかしないとヤベーな」と感じたそう。家族のために行ったカスタムだ。

エンジン関連

エンジンルームは特にカスタムなし。ただし警告ランプが点灯したこともあり、マフラーを下ろして綺麗に掃除をしたとのこと。愛情をたっぷりかけている。マフラーはガナドール（記憶では）をチョイス。何年か前の群馬パーツショーで購入したものだ。

周囲から反応の大きかったカスタムポイント

個人的にお気に入りなのは、荷台とのこと。「やっぱり使用していて楽ですね」とキャンプの時などでしっかりと使い込んでいる。

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

今回のパーツショーで「良いものがあれば」と楽しみはまだまだ続きそうだ。

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

好きな理由、オススメしたい理由。

特になし。その時に気に入った物をチョイスしているようだ。

群馬パーツショー2025

Gメッセ群馬に90社超のパーツメーカーが集結、最新カスタムと遊びの提案が盛りだくさん

群馬県高崎市の「Gメッセ群馬」にて開催された群馬パーツショー2025（通称GPS）。今年も全国から多数の来場者が集まり、クルマ好きにとっての“お祭り”のような3日間となった。

展示・即売を行うパーツメーカーは過去最多となる90社超。会場内はデモカー、パーツ、グッズ、アウトドア用品など多彩なコンテンツで埋め尽くされ、来場者たちは気になる製品に直接触れたり、メーカー担当者に話を聞いたりしながら、思い思いのクルマの楽しみ方を見つけていた。