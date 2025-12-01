きょうは、前線を伴った低気圧が近づく北海道や東北の日本海側、北陸で雨の降る所があるでしょう。雷を伴う所もあるため、落雷にご注意ください。また、北海道では夜、雪の所もあり、夜にかけて強風にも注意が必要です。関東から九州は日差しの届く所が多いでしょう。

きょうから12月スタートですが、日中は北日本付近の低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込むため、全国的にこの時期としては気温が高くなります。東京の最高気温は20℃で平年より6℃も高く、10月並みの陽気になるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：14℃ 釧路：10℃

青森 ：15℃ 盛岡：12℃

仙台 ：20℃ 新潟：18℃

長野 ：17℃ 金沢：19℃

名古屋：19℃ 東京：20℃

大阪 ：19℃ 岡山：17℃

広島 ：19℃ 松江：20℃

高知 ：21℃ 福岡：20℃

鹿児島：22℃ 那覇：25℃

あすもこの時期としては気温の高い所が多くなりますが、水曜日以降は上空に今季一番の寒気が流れ込み、各地で一気に寒くなります。この寒気の影響で、水曜日から木曜日にかけては日本海側で広く雪になり、北日本や本州の山沿いは大雪になるでしょう。太平洋側は広く晴れますが、今季一番の寒さを更新します。気温が下がり、空気も一段と乾燥するため、体調管理にお気をつけ下さい。