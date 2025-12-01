【中とろが110円】大葉真いか握・炙り豚たんも「110円」、「国産 真ふぐ」も販売（はま寿司フェア開催）
寿司チェーン「はま寿司」は、2025年12月2日（火）より、「はま寿司 中とろ100円とふぐ祭り」を全国の店舗で開催する。※一部店舗では価格が異なる、文中の価格は全て税込表記
はま寿司 中とろ100円とふぐ祭り
本フェアでは、赤身と脂のバランスが良く、とろけるような味わいが特長の「厳選まぐろ中とろ」を、期間限定「110円」で提供する。さらに、大葉とおろし生姜の爽やかな風味が真イカの甘みを引き立てている「大葉真いか握り」、特製ダレで焼き上げた「炙り豚たん」も同じく「110円」で販売する。
大葉真いか握り
また、噛めば噛むほど深い旨みや甘みが堪能できる「国産 真ふぐ」と「国産 真ふぐの天ぷら握り」、柔らかな身が魅力の「白とり貝」が登場（「白とり貝」は新潟県・栃木県ではグランドメニューとして販売してるため、販売価格が異なる）。「至福の一貫」シリーズでは、「地中海産 本鮪(まぐろ)大とろ」、「車えび」も販売するという。
国産 真ふぐ
サイドメニューでは、本ズワイガニの身と紅ズワイガニの爪を使用した茶碗蒸しに、カニの風味を引き立てる和風あんをかけたカニづくしの「2種のずわいがにの贅沢茶碗蒸し」、「カリカリポテト（濃厚コンソメ味）」、「オマール海老のクリームコロッケ（2個）」が登場。
はま寿司の公式Xでは、フェア開催を記念して、抽選で合計80名に「お食事ご優待券（3,000円分）」が当たるキャンペーンも実施するという。
【フェアメニュー一覧】
・厳選まぐろ中とろ 110円
※表示価格での販売は2025年12月２日（火）〜12月9日（火）の8日間限定
・大葉真いか握 110円
・炙り豚たん 税込110円
・国産 真ふぐ 176円
・国産 真ふぐの天ぷら握り 176円
・白とり貝 176円
・地中海産 本鮪(まぐろ)大とろ 319円
・車えび 319円
・2種のずわいがにの贅沢茶碗蒸し 363円
・カリカリポテト（濃厚コンソメ味） 297円
・オマール海老のクリームコロッケ（2個） 242円
★公式Xキャンペーン詳細★
〈実施期間〉
2025年12月2日（火）10:30〜12月6日（土）23:59
〈応募方法〉
【1】はま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp）をフォロー
【2】はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿をリポスト
〈賞品〉
抽選で合計80名に「お食事ご優待券3,000円分」をプレゼント
※画像はイメージ
※商品はなくなり次第終了
※一部商品は販売期間が異なる
※658店舗で販売予定（2025年12月1日時点）
※「白とり貝」は新潟県・栃木県ではグランドメニューとして販売してるため、販売価格が異なる