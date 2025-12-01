衝撃の転身！元ピスタチオ小澤「白目漫才」から一転“驚きの副業を告白！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。11月27日（木）の放送は「副業芸能人大集結SP」をお届け！
小澤慎一朗が組んでいた漫才コンビ・ピスタチオは、2015年、独特のイントネーションと白目漫才でネタ番組に引っ張りだこ！ 一時は大ブレイクしたが、2022年に解散した。
小澤は、コロナ禍に結婚して子どもを授かるが、仕事が激減したこともあって芸人としての活力を失い、解散を決意。YouTubeの撮影中、相方の伊地知大樹にその旨を伝えたそう。
ちなみに伊地知は、芸人活動を続けながらTikTokの配信で大成功し、人気TikTokerとしても活躍中だ。
現在小澤は、吉本興業に所属しているものの芸人活動はしておらず、3つの副業をこなしている。
1つ目は、障がい者の子どもたちの育成・生活指導を行う「児童発達支援施設」の児童指導員。多い時は週に5〜6日勤務している。
2つ目は、白いボールに自分のチームのボールをどれだけ近付けるのかを競うパラスポーツ「ボッチャ」のイベント。月1回、子ども向けに開催している。ボッチャは未経験だったが、大人、子ども関係なく、誰でも全員楽しめることから始めたそう。
そして3つ目は、販売員の仕事。お世話になった助産婦が作っている、砂糖不使用のドライフルーツをデパートなどの催事場で販売している。
スタジオでは、そのドライフルーツをMCの名倉潤らが試食するが、みんなその味を絶賛していた。
