女優の北川景子（39）が、11月30日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。北川と夫であるミュージシャンでタレントのDAIGO（47）との夫婦仲の実態を、それぞれの友人たちが明かした。

「パパ友」としてインタビューのVTRに登場したのは俳優の高橋光臣（43）、「ママ友」はタレントのイモトアヤコ（39）。

家族ぐるみの付き合いの高橋は「DAIGOさんは子どもがやれることはやったほうがいよ、という感じだと思うんですけど、景子さんは言うべきところは言わなきゃいけない、という。アメとムチ」と親としての印象を話した。

ドラマで共演したイモトは「私と景子ちゃんでご飯に行くと、必ずデザートくらいの時間に、DAIGOさんがやって来るんですよ。パパっと食べて、すっとお会計をしてくれて。車で送ってくれる。めっちゃいいだんなさんじゃない」とDAIGOを絶賛した。

また、イモトは、北川からDAIGOについての愚痴は「1度も、私、聞いたことない」。そして「女性同士が集まったら、だんなの愚痴を言う空気になりがちじゃないですか…ないかも」と話した。高橋もDAIGOから北川への愚痴が出たことは「それ1回もないですね」。そのVTRを見た北川は「ないんだ、よかった」と笑顔。さらに高橋が「なんなら上げしかしないですね。景子さんに言われたら、（DAIGOは）移動速度、10倍くらい上がります」と言うと、北川は爆笑した。

インタビュアーの林修（60）は「お話をうかがっていると、単にごちそうさまって話ですね」とまとめた。