Åß¤ÎÌ£³Ð¤òÂåÉ½¤¹¤ë´¨¥Ö¥ê¡£ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿´¨¥Ö¥ê¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¡Ößê¡×¤Î½é¶¥¤ê¤¬1ÆüÄ«¶âÂô¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³Û¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤ËÊÂ¤Ö400Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢¿å»ºÊª¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸©Æâ¤ÎÄêÃÖÌÖ¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿´¨¥Ö¥ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¥Ö¥ê¤ò¡Ößê¡×¤ËÇ§Äê¤·¤Æ¸©¤ÎÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ßê¤Ï¡¢½Å¤µ¤¬14¥¥í°Ê¾å¤ÇÆ¹²ó¤ê¤äÈø¤ÎËÄ¤é¤ß¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤ß¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1Æü¤Ï¸©Æâ¤Ç552ËÜ¤Î´¨¥Ö¥ê¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¡¢Ç½ÅÐÄ®±§½ÐÄÅ²¤Ç³Í¤ì¤¿½Å¤µ14¡¥5¥¥í¥°¥é¥à¡¢ÂÎÄ¹92¥»¥ó¥Á¤Î´¨¥Ö¥ê1ËÜ¤¬ßê¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿¡Ößê¡×¤ÎÃÍÃÊ¤Ï400Ëü±ß¡£
Ç§ÄêÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿3Ç¯Á°¤ÈÆ±³Û¤È¤Ê¤ëºÇ¹â³Û¤Ç¼·Èø»Ô¤Î¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¤É¤ó¤¿¤¯¡×¤¬¶¥¤êÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤¿¤¯ »³¸ý½¡Âç¼ÒÄ¹¡ÖÉü¶½¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÇ½ÅÐ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ö¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åß¤ÎÌ£³Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¿©ºà¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¡¢Ç½ÅÐ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿ßê¤Ï2Æü¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤É¤ó¤¿¤¯Ìî¡¹»ÔÃæ±û¸ø±àÅ¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢3ÆüÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£