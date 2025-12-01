おとなしく抱っこされている赤ちゃんポメラニアンさん。生後3ヶ月とは思えない、驚きのサイズ感を捉えたその光景は記事執筆時点で30万回を超えて表示されており、その後の成長ビフォーアフターを含めて多くの反響が寄せられることとなりました。

Xアカウント『@Monta20240209』に投稿されたのは、ポメラニアン「もんた」くんのお迎え当時のお姿。飼い主さんとの出会いは、もんたくんが生後3ヶ月の頃だったといいます。

生後3ヶ月とは思えない大きさに反響

生後3ヶ月のポメラニアン赤ちゃんといえば、約1キロ～2キロが平均とされているのだそう。しかし、もんたくんはすでに3.5キロ、両親の体重をも優に超えるビッグサイズベビーだった模様。

抱っこされているお姿も、大きさはもちろんどこか貫禄も滲み出ており、とうてい生後3ヶ月の赤ちゃんとは思えないその光景は多くの人々に驚きを与えることとなったのでした。

この投稿には「なんと…うちの成犬ポメより大きいとは」「え？大きい」「うちにもデカポメちゃんいます」「素晴らしい」など多くのコメントが寄せられています。

デカポメとして立派に成長したお姿

2024年2月9日生まれのもんたくんは、生後3ヶ月にしてデカポメの素質を発揮、現在は9.5キロの立派なお姿に成長されています。米俵になってみたり、静電気で実写版ポケモンになってみたり、さまざまなお姿をみせてくれるのもたくさんある魅力のひとつ。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすもんたくんのお姿はデカポメならではの魅力やたくさんの笑顔を発信し続けています。

