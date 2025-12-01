2歳の女の子の遊びに付き合う犬→『病院』という言葉が聞こえた、次の瞬間…可愛すぎる反応が227万表示「耳ギューンｗ」「意志を感じる」
2歳の妹ちゃんの『ごっこ遊び』に付き合う柴犬さん。平和だったはずが、やり取りの中で恐ろしいワードが聞こえてきて…。
その瞬間の反応と可愛すぎるやり取りを捉えた光景は記事執筆時点で227万回を超えて表示されており、2.9万件のいいねが寄せられることとなりました。
【動画：2歳の女の子の遊びに付き合う犬→『病院』という言葉が聞こえた、次の瞬間…可愛すぎる反応】
2歳の女の子の遊びに付き合う豆柴さん
Xアカウント『@Shibamugi28』に投稿されたのは、豆柴「わらび」ちゃんと妹ちゃんのお姿。
この日も、平和で穏やかな時間を過ごしていたというご家族。妹ちゃんは、おもちゃの聴診器を持ちながら、お医者さんごっこをしていた模様。患者役に選ばれたのは、わらびちゃんだったようです。
『恐ろしいワード』が聞こえてきた次の瞬間…
どうやら、妹ちゃん先生によるとわらびちゃんは後ろ足の爪に痛みがあり、かなり辛そうとの診断。妹ちゃん先生でも治せないほど、症状は重篤なのだとか。
全身チェックをしていくと、しっぽは問題なし。次は上半身を診察となったところで…『あっ、病院』と呟いたという妹ちゃん先生。パパさんが思わず『病院？』と聞き返すと…。
それまでは気持ちよさそうに安心しきった様子で患者役になりきっていたというわらびちゃんですが、『恐ろしいワード』が聞こえた瞬間にパッと目を開き、『いま、なんと…？』と言いたげな表情を見せたのだそう。
『恐ろしいワードが聞こえた気がするけど…。まさか、行かないわよね…？』パパさんの様子を伺うそのお姿はとても愛くるしいものだったそう。
妹ちゃんとの尊いやり取り、思わず笑ってしまうわらびちゃんの秀逸なリアクション、その光景は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「まさに、え！？って聞こえましたｗ」「間に合ってますとでも言いたげ」「可愛い」「絶対に行かないという強い意思を感じるｗ」「表情変わるのおもしろい」など多くのコメントが寄せられています。
柴兄妹の日常が大人気
2021年12月30日生まれのわらびちゃんは、甘えん坊で好奇心旺盛な女の子。2つ年上の兄柴犬「こむぎ」くんという存在もあり、賑やかで愛情に溢れた日々を過ごされているといいます。
常に妹ちゃんファースト、優しく思いやりに溢れるわらびちゃんとこむぎくんの振る舞いは、子供と愛犬の暮らしの素晴らしさ、そして柴犬の魅力を発信し続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@Shibamugi28」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。