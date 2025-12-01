OfficialÉ¦ÃËdism¡¢¿·¶Ê¡ÖSanitizer¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡õMV¸ø³«¡¡Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Î¥ó¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥ó¥°¥ë¤Ë
¡¡OfficialÉ¦ÃËdism¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖSanitizer¡×¤òËÜÆü12·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆMV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Î¥ó¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬¡Èº£¡ÉÆÏ¤±¤¿¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¡¢³Ú¶Ê¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤·¤¿°ì¶Ê¤Ë¡£¡ÈËÍ¡É¤È¡È·¯¡É¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÇ¤Á¹î¤ÁÎÙ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢11·î26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÉÕ¤ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥È¥íÉôÊ¬¤Î¤ß¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MV¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿·ÊÝÂó¿Í¤¬Ã´Åö¡£ËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤À¤ê³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªOfficialÉ¦ÃËdism¤Ï¡¢2024Ç¯½©¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Á´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØOfficialÉ¦ÃËdism Arena Tour 2024 - Rejoice -¡Ù¤ò12·î10Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î¤è¤ê¥Ä¥¢ー¡ØOFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM¡Ù¤ä¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡ØOFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026¡Ù¤Î³«ºÅ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë