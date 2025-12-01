朝ドラ『ばけばけ』に出演する好きな女性俳優ランキング！ ヒロイン「高石あかり」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は11月5〜6日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『ばけばけ』に出演する好きな女性俳優」ランキングを紹介します。
【7位までのランキング結果を見る】
2位には、高石あかりさん（※高ははしごだか）がランクイン。
2002年生まれの高石さんは、2892人のオーディション参加者の中から朝ドラ初主演に選ばれた若手俳優です。『ばけばけ』では民話や怪談を愛するヒロイン・松野トキを演じ、明治時代を生きる女性の強さと優しさを体現。次世代を担う実力派女性俳優として注目を集めています。
アンケート回答では、「時代物でよく見るけど、とても似合っている。演技もうまい」（30代女性／東京都）、「時代の波に翻弄されながらも前向きに生きる主人公を演じているから」（40代女性／福井県）、「可愛らしい出で立ちにコミカルな演技も上手で親しみがあるから」（30代女性／岩手県）、「自由に自分の思うことに邁進する役に、とても共感しています。飾らない女性の気持ちを上手に演じているのを見て、頑張ってやっていって欲しいと心から願っています」（60代女性／静岡県）などのコメントが集まりました。
ランキング1位は、北川景子さんでした。
1986年生まれの北川さんは、日本を代表する女性俳優。『ばけばけ』ではトキの親戚である雨清水タエを演じています。タエは物語の中心人物の1人。松江でも随一の名家に生まれ、トキにも礼儀作法やお茶などの教養を厳しく教えています。
回答者からは、「女優としてもモデルとしても大好き。美しくてかっこよくて演技が上手いから」（20代女性／福島県）、「画面に映ったときの存在感もあり、安心して演技を楽しめるから」（30代男性／富山県）、「凛とした姿が綺麗で印象的だったから」（40代女性／宮城県）、「北川景子さんは、雨清水タエの神秘的で芯の強い雰囲気を見事に表現できる女優だと思います。静かな中にも情熱を秘めた演技が魅力で、『ばけばけ』の幻想的な世界観にぴったりです」（50代男性／長崎県）といった声が寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
