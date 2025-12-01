来年大河『豊臣兄弟！』扮装解禁 仲野太賀、池松壮亮、浜辺美波、吉岡里帆ら「遂に」「豪華」「めちゃくちゃ似合ってる」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年1月4日スタート 毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）。主要キャストの扮装カットが続々と公開されている。
【写真多数】豪華！キャストの扮装カットを続々公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
公式SNSでは、小一郎（豊臣秀長）役・仲野太賀、慶役・吉岡里帆、藤吉郎（豊臣秀吉）役・池松壮亮、寧々役・浜辺美波、直役・白石聖の扮装カットを投稿。ファンからは「遂にキター！」「皆さんめちゃくちゃ似合ってる」「豪華すぎる！来年の放送が楽しみです」などの声が寄せられている。
