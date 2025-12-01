石川さゆり「我が家の1番お姉さん」 “家族以外にはあまり顔を見せない”20歳・愛猫のレアショットを公開「美人さんですね 絵になる」「見れたのは初めてです」
歌手の石川さゆり（67）が11月29日、自身のインスタグラムを更新。“レア”だという愛猫・チャイちゃんの写真をお披露目した。
【写真】「美人さんですね 絵になる」“1番お姉さん”20歳の愛猫・チャイちゃんを披露した石川さゆり
冒頭で石川は「あ〜11月も駆け足で12月になろうとしています。今月も火事のニュース、熊のニュース大変な出来事がニュースで流れ、皆さんの毎日を案じています。どうぞ皆さんも慌ただしい日をご自愛ください」と、ファンに向けメッセージ。
続けて「我が家の1番お姉さんのチャイです。家族以外の人には顔をなかなか見せてくれませんが、可愛いくカメラに撮れたのでちょっと見てください」とつづり、今年20歳を迎えたチャイちゃんの姿をとらえたショットをアップした。
写真は、チャイちゃんと大きなクマのぬいぐるみが見つめ合っているかのような愛らしい1枚で、ファンに癒やしを届けた。
コメント欄には「見れたのは初めてです」「チャイちゃん美人さんですね 絵になるショット」「かわいい〜」「チャイちゃん20歳すごい まだまだ元気そうで。これからもゆっ
