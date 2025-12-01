¤¦¤ªºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÊ¬¤è¤¯Î©¤Á²ó¤Ã¤Æ¡£
¤ä¤ê¤¬¤¤½½Ê¬¡£
Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤Ä¤¤¡¢·ë²Ì¤òµÞ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÇÂ®¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÅ¶¨¤»¤º¡¢¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢Ç¼´ü¤â±ä¤Ó¤½¤¦¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¡£¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£Éô²°¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤è¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢ÊñÍÆÎÏ¤¬¥«¥®¡£ÌÌÅÝ¸«¤è¤¯¡¢¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¡¢
ÇÛÊ¬¤è¤¯Î©¤Á²ó¤Ã¤Æ¡£
¤ä¤ê¤¬¤¤½½Ê¬¡£
Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤Ä¤¤¡¢·ë²Ì¤òµÞ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÇÂ®¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÅ¶¨¤»¤º¡¢¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢Ç¼´ü¤â±ä¤Ó¤½¤¦¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¡£¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£Éô²°¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤è¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢ÊñÍÆÎÏ¤¬¥«¥®¡£ÌÌÅÝ¸«¤è¤¯¡¢¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)