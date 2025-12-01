有名投資家・テスタ、含み損発表「配当がたぶん300万円くらい入ってる」
専業投資家のテスタが、自身のXを更新し、保有しているアメリカ株の含み損を報告した。
【画像】ケタ違いの額！テスタが買ったアメリカ株の含み損
連日、保有株を紹介しているテスタは「アメリカ株ワースト２位はこちら。こちらは含み損はアメリカンエアーラインと同じくらいだけど配当がたぶん300万円くらい入ってると思うのでその分軽傷に」と説明。
投稿した画像では評価損益「418万9500円」と表示されており、「で、調べてて思ったのだけどこの銘柄はいつかパンデミックが起きた時のヘッジも兼ねてるからそう考えると投資額が少ないので次に配当金貯まった時の買い増しはこの銘柄にしようと思います」と伝えた。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
