レイザーラモンHG、美人妻＆娘との韓国プライベートショット公開！ 美人娘も顔出しで満喫する姿を披露
お笑いタレント・レイザーラモンHGさんは11月29日、自身のInstagramを更新。韓国での家族ショットを公開しました。
【写真】レイザーラモンHG＆美人妻＆娘との顔出しショット
また「ひとりだったら飛び込みでサムギョプサル食べて、あんまりで終わってた、、、。ありがとう〜また連れてってや〜」ともつづりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ありがとう〜また連れてってや〜」「8年ぶりの韓国は楽しすぎた！！」と報告し、写真を3枚載せているレイザーラモンHGさん。1、2枚目は妻で実業家の住谷杏奈さんとのツーショットで、3枚目は娘も含めた家族スリーショットです。美人な妻と娘であることが分かります。「あんなちゃんとむすめちゃんのアテンドで美容、買物、食事を満喫しました」と、充実した旅行になったようです。
韓国食べ歩き動画も住谷さんは自身のInstagramで30日、韓国で撮影した食べ歩きの動画も公開。レイザーラモンHGさんか、あるいは娘が動画撮影を担当したのでしょうか。おいしそうな料理が気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
