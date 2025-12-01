¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È¥¥ó¥×¥ê»þÂå¤Î¥±¥ó¥«¡É¸ì¤ë¡ÖËÍ¤Ï·ë¹½ÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦King & Prince¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦´ä¶¶¸¼¼ù¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¥ó¥×¥ê»þÂå¤Î¡È¥±¥ó¥«¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤òÌ³¤á¡¢º£²ó¡¢´ä¶¶¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥±¥ó¥«¤·¤¿¤È¤¡¢ÃçÄ¾¤ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ä¶¶¤Ï¡ÖÁ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿¤È¤¤Ï¼þ¤ê¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤¬´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÃçÄ¾¤ê¤·¤¿¤ê¡Ä¡£ËÍ¤Ï·ë¹½ÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ØÃÎ¤é¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤òÌ³¤á¡¢º£²ó¡¢´ä¶¶¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥±¥ó¥«¤·¤¿¤È¤¡¢ÃçÄ¾¤ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ä¶¶¤Ï¡ÖÁ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿¤È¤¤Ï¼þ¤ê¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤¬´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÃçÄ¾¤ê¤·¤¿¤ê¡Ä¡£ËÍ¤Ï·ë¹½ÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ØÃÎ¤é¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£