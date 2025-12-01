¡ÚÂ®Êó¡Û84ºÐ±¿Å¾¤Î¼Ö¤¬»ö¸Î¡¡Êâ¹ÔÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡Ê¼¸Ë¡¦É±Ï©»Ô¤Î¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¡¡¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¯¿Í¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡£±Æü¸áÁ°£¹»þÁ°¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ±Ï©»Ô²Ï´ÖÄ®¤Î¸©Æ»¤Î¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤Ãú»úÏ©¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ËÌ¸þ¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÀ¾¤«¤éÅì¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿£µ£°ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿£¸£´ºÐ¤ÎÃË¤¬¼«¤é£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢²á¼º±¿Å¾½ý³²¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£