¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û2025Ç¯12·îÂè1½µ¤Î¡Ö¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡Ê¿åÉÓºÂ¡Ë¡×¤Î±¿Àª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼Ë­¤«¤Ë¡¢
¤ß¤º¤¬¤áºÂ¤Î²¦¹ñ¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¡£

¸ÄÀ­¤¬³«²Ö¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Î¥»¥ó¥¹¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸÷¤Ã¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤­¤½¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤Ã¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤Ç¤­¤¿¤ê¡¢ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¤Ç¤­¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÀ¼¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

º£½µ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤Ï¥Ä¥­¤òÍî¤È¤¹¤À¤±¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Ã¤Á¡×¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼çÄ¥¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡£

¥ª¥Õ¤Ï¡¢ÂçÀª¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤è¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤½¤¦¡£´¶Æ°¤ä¤Ò¤é¤á¤­¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

°¦¤Ï¡¢Í§Ã£¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤¶¤Ã¤¯¤é¤Ð¤é¤ó¤Ë¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)