¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û2025Ç¯12·îÂè1½µ¤Î¡Ö¤ä¤®ºÂ¡Ê»³ÍÓºÂ¡Ë¡×¤Î±¿Àª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¥¹¥¿¥ß¥ÊÀÚ¤ì¤¬¿´ÇÛ¡£
¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡£

¥®¥ê¥®¥ê¤Î¹ËÅÏ¤ê¡£

ÌµÍý¤¬Íø¤«¤Ê¤¤1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤ÆÌÀÆü¤Ë²ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÎÏ²¹Â¸¤È²óÉü¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê»ÕÁö¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤â¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÄ´»Ò¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÍÜÀ¸¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÌ²¤ê¡¢Àµ¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²óÉü¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦Àµ¤·¤µ¤Ï¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£º¬ºÚ¤ÇÂçÃÏ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¡£

¥Ä¥­¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿ËÜ¤ÎÃæ¤Ë¡¢º£É¬Í×¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£

°¦¤Ï¡¢Ê¹¤­Ìò¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)