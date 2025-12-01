¥í¥Ã¥Æ¡¢º£¥ª¥Õ2¿ÍÌÜ¤Î½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤ò³ÍÆÀ¡ª¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï1Æü¡¢¥Û¥»¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èÅê¼ê¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÌîµå³¦¤Ç¤âºÇ¤âÀ¼±ç¤¬Âç¤¤¯¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÁá¤¯ÆüËÜ¸ì¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢µå¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»69»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢5¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.11¡£º£µ¨¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î4µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£4µåÃÄ¤Î¹ç·×À®ÀÓ¤Ï29»î¹çÁ´¤Æ¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢32²ó¤òÅê¤²¡¢2¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.94¤À¤Ã¤¿¡£
¢§ ¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ
¡Ö198cm¤ÎÄ¹¿È¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç³ÑÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢150km¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥¥ì¤È¤â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£À©µåÎÏ¤â¹â¤¯¡¢º¸±¦ÂÇ¼Ô¤òÌä¤ï¤º¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MLB¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÃ«¥¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢§¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1996Ç¯1·î10Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§¥Ù¥Í¥º¥¨¥é
ÅêÂÇ¡§º¸¡¦º¸
¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡§198Ñ¡¦114Ô
½Ð¿È¹»¡§¥¦¥Ë¥À¡¦¥¨¥É¥¥¥«¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¦¥«¥Þ¥°¥¢¥ó¹»
·ÐÎò¡§¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º»±²¼¡Ý¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹»±²¼¡¦MLB¡Ý¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º»±²¼¡Ý¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ý¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¡¼¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¼¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º