¤¤¤ÆºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¤Þ¤ë¤Ç¶À¤Ë±Ç¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤¬¼þ°Ï¤Î¿Í¤ÎÈ¿±þ¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤È¥â¥á¤¿¤ê¡¢¶ÛÄ¥´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¾µÇ§Íßµá¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡¢°ÕÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°ÕÃÏ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤Ë½¤Àµ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ¤ÉÕ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢²ò·è¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤À¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡£¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥È¤â¡¢ÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¤½¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë±¿µ¤¤Ï¶À¼Ì¤·¡£
