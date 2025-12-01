NEXCOÅìÆüËÜ¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¡×¸øÉ½¡¢°ìÉô¤ÎIC¤Çº®»¨¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ú¿·³ã¡Û
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï´ü´Ö¤Î¡Ø½ÂÂÚÍ½Â¬¡Ù¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅòÂôIC¤Ç¤Ïº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¿·³ã»Ù¼Ò¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡Ø½ÂÂÚÍ½Â¬¡Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î26Æü～2026Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç5km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¸©Æâ¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê½ÂÂÚ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£Ç¯¤âÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î¸òÄÌÎÌ¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÅòÂôIC¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¥¹¥ーµÒ¤Ë¤è¤ëº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¸áÁ°8»þÂæ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Î¸òÄÌÎÌ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ¤¾Ý¤ÎµÞÊÑ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ä¥Á¥§ー¥ó¤òÁõÈ÷¤·ºÇ¿·¤ÎÆ»Ï©¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
