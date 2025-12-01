¤µ¤½¤êºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ê¾å¼çµÁ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á´Éô¤¬Á´Éô¡¢ºÇ¹âµé¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë³°¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£
»þ´Ö¤¬Íè¤Æ¤â¡¢¥¥ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥³¥ì¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö¥³¥³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤é¤Ð¡¢µ÷Î¥¤ä»þ´Ö¡¢ÈñÍÑ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¡£»×¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿µ¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¡¢º£¤ÎºÇ¹â¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢ÁêÃÌ¤¬¥«¥®¤Ë¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡©¡×¤Ç¡¢¤¤¤¤½õ¸À¤¬¤â¤é¤¨¤½¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¡£
