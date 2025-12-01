¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×7µ¡ÂÎÀ©¡¢2·î´°À®¡¡ÆüËÜÈÇGPS±ÒÀ±
¡¡±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤È»°É©½Å¹©¶È¤Ï1Æü¡¢ÆüËÜÈÇ±ÒÀ±ÍøÍÑÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGPS¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×7¹æµ¡¤ò2026Ç¯2·î1ÆüÍ¼¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éH3¥í¥±¥Ã¥È9¹æµ¡¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÏÂ¾¹ñ¤Î±ÒÀ±¤ËÍê¤é¤º¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ß¤Á¤Ó¤¤ò½¾Íè¤Î4µ¡ÂÎÀ©¤«¤é7µ¡ÂÎÀ©¤Ë¤¹¤ë·×²è¡£7¹æµ¡¤Ç´°À®¤¹¤ë¡£
¡¡¤ß¤Á¤Ó¤¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¸íº¹¤ò¸º¤é¤¹¤Û¤«¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤Ê¤ÉºÒ³²¾ðÊó¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤â³èÍÑ¤¹¤ë¡£º£·î7Æü¤Ë¤Ï6µ¡ÌÜ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£