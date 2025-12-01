¡ÈÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÀ¯¼£²È¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡É ÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ê¡ÅÄ¹¯É×¸µÁíÍý¤Î¾Ú¸À
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¡¢º£Ç¯89ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÊ¡ÅÄ¹¯É×¸µÁíÍý¤¬JNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÀ¯¼£²È¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦Ê¡ÅÄ¹¯É×»á¡Ê89¡Ë¡£9ºÐ¤Ç½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅÄ¹¯É×»á
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Í¡¢»´¤¿¤é¤·¤¤ÀïÁè¤ò¡×
À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢ÁÂ³«Àè¡¦·²ÇÏ¤Ç¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
Ê¡ÅÄ¹¯É×»á
¡Ö¤¤¤Ä¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ÇÅ¨·³¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤¿¤éÃÝÁä¤ÇÆÍ¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»Ò¤É¤â¿´¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¡¢5²ó¤«6²óÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÂ³«¤¹¤ë¤È¤«¡£ÀïÁèÈï³²¼Ô¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Éã¤ÎìâÉ×»á¤Ï¡¢ÁíÍýºßÇ¤Ãæ¤Î78Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç¡ØÆüÃæÊ¿ÏÂÍ§¹¥¾òÌó¡Ù¤òÄù·ë¡£Åö»þ¡¢Èë½ñ´±¤À¤Ã¤¿¹¯É×»á¤Ï¡¢Éã¤Î¡Ø¥¢¥¸¥¢½Å»ë¤Î³°¸ò»ÑÀª¡Ù¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¤Î¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÍèÆü¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¹¯É× ÁíÍý¡ÊÅö»þ¡Ë ÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¸å¤Î²ñ¸« 2008Ç¯
¡ÖÆüÃæÎ¾¹ñ¤Ï¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤òÇ§¼±¤·¡¢Àä¤¨¤º¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ÈÁê¸ß¿®Íê¤ò¿¼¤á¡¢¸ß·Ã¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÈÀ¤³¦¤ÎÎÉ¤Ì¤Íè¤ò¶¦¤Ëºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥¢¥¸¥¢½Å»ë¤Î³°¸ò»ÑÀª¤Ï¡ÖÌ÷¹ñÌäÂê¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤âÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2001Ç¯¡¢Åö»þ¤Î¾®ÀôÁíÍý¤Ï½ªÀïµÇ°Æü¤Î»²ÇÒ¤òÌÏº÷¡£¤·¤«¤·¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤À¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ»á¤ÏºÇ½é¡¢»²ÇÒ¤Î¸«Á÷¤ê¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅÄ¹¯É×»á
¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡Ë¸øÌó¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¼«Ê¬¤Î¸øÌó¤ò°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾®ÀôÁíÍý¤Îµ¤»ý¤Á¡£¤Þ¤¢¡¢¿ïÊ¬µÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤è¤¦¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡×
¼Â¤Ï¤½¤Î¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤Ï¿ô¤«·î¸å¤ËÃæ¹ñ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤Î»²ÇÒ¤ÎÆü¼è¤ê¤Ï½ªÀï¤ÎÆü¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¡¢2ÆüÁ°¤Î13Æü¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£Ê¡ÅÄ»á¤â¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¡¢ÇÛÎ¸¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¹¯É×»á
¡ÖÅâ²È¥»¥ó³°¸òÉôÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡¢²¦µ£»á¤ËÏ¢Íí¤ÏÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤éÎ»¾µ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¡¢À¿°Õ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡×
Æü¤´¤í¤«¤éÃæ¹ñÂ¦¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê¡ÅÄ»á¡£¼Â¸½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤â¡¢¾®ÀôÁíÍý¤¬Ãæ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë·Á¤ÇÌµ»ö¡¢³«ºÅ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÀ¯¼£²È¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡Ä
Ê¡ÅÄ¹¯É×»á
¡Ö¹ñ¤È¹ñ¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ë¤½¤ì¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð·Ð¤Ä¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤ÊÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ì¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£ÀïÁè¤Ê¤ó¤«¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¹ñÌ±¤Ë¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÀ¯¼£²È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢À¯¼£²È¼«¿È¤¬ÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤Êýºö¤òÆü¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×