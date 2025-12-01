RKK¥é¥¸¥ª¡¡°¤ÁÉ¡¦¿ÍµÈAMÁ÷¿®½ê¤òÀµ¸á²á¤®¤Ë±¿ÍÑµÙ»ß¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÏFM¥é¥¸¥ª¤Þ¤¿¤Ï¡Öradiko¡×¤Ç
RKK¤Ï12·î1ÆüÀµ¸á²á¤®¤Ë¡¢°¤ÁÉAM¥é¥¸¥ª¤È¿ÍµÈAM¥é¥¸¥ªÁ÷¿®½ê¤Î±¿ÍÑ¤òµÙ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
°¤ÁÉAM¥é¥¸¥ªÁ÷¿®½ê¤Ï·§ËÜ¸©¤Î°¤ÁÉÃÏ°è¤ò¡¢¿ÍµÈAM¥é¥¸¥ªÁ÷¿®½ê¤Ï¿ÍµÈ¡¦µåËáÃÏ°è¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤ÎÁ÷¿®½ê¤Î±¿ÍÑµÙ»ß¤Ë¤è¤ê¡¢1197kHz¡Ê¥¥í¥Ø¥ë¥Ä¡Ë¤ÎAMÊüÁ÷¤¬Ê¹¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
µÙ»ß¤Î¸å¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼þÇÈ¿ô¤ÎFMÊüÁ÷¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡Öradiko¡Ê¥é¥¸¥³¡Ë¡×¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êRKK¥é¥¸¥ª¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§°¤ÁÉ¥¨¥ê¥¢
°¤ÁÉFM¡¡92.3MHz
¢§¿ÍµÈ¥¨¥ê¥¢
¿ÍµÈFM¡¡92.3MHz
¿å¾åFM¡¡80.0MHz
AMÊüÁ÷¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËFMÊüÁ÷¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢FM¤ÎÊý¤¬¡¢ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¡¦²»¼Á¤¬ÎÉ¤¤¡¦°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤¬°Â¤¤¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
RKK¤â2028Ç¯ÅÙ¤´¤í¤ò¤á¤É¤Ë¡¢¸©ÆâÁ´°è¤ÇAMÊüÁ÷¤òµÙ»ß¤·¡¢FMÊüÁ÷¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÅÅÏÃ¡§096¡¾328¡¾5606
¡ÊÊ¿Æü ¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å5»þ¡Ë
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§am1197¡÷rkk.jp
