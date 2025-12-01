亡き母の屋根裏で発見されたコミックが14億3000万円で落札 ─ 『スーパーマン』創刊号に史上最高額

屋根裏部屋で発見された一冊のコミック本に、912万ドル（約14億3,000万円）の値がついた。

2025年11月20日（現地時間）に米ヘリテージ・オークションズが開催したコミック＆コミックアート部門のオークション「Comic Books Signature Auction #7427」にて、『スーパーマン』のコミック創刊号に史上最高の落札額がついた。

今回落札された「スーパーマン」の創刊号（1939年）は、アメリカ・北カリフォルニアの一家が昨年、亡き母親の自宅の屋根裏部屋で見つけたもの。段ボール箱に詰められて古新聞の束だけで保護されていたにもかかわらず、世界最大の第三者コミック鑑定サービスであるCGCから10点満点中9.0の評価を得た。

この912万ドル（約14億3,000万円）という落札価格は、「スーパーマン」が世界で初めて登場したコミックブック「アクション・コミックス」第1号（DC 1938年 CGC評価8.5）が2024年に600万ドル（約9億1,000万円）で落札されて樹立したコミック史上世界最高額の記録を大幅に塗り替えるもの。ポップカルチャー収集品市場の新たな節目となる歴史的記録となった。

このオークションはこれまでも、1941年の『キャプテン・アメリカ・コミックス』第1号が75万ドル（約1億1,380万円）といった高値で落札されたことがある。

日本のコミック収集家にも夢がある。『ワンピース』新連載が掲載された1997年34号の週刊少年ジャンプでは6,875万ドル（約100万円）、『ドラゴンボール』新連載号となった1984年51号では6,000万ドル（約84万円）の高額落札が実現している。ヘリテージ・オークションズは12月5～7日に幕張メッセで開催の「東京コミコン2025」にも出展される。