【天気】各地で12月とは思えない暖かさに 北海道は夕方にかけ暴風に警戒
北海道では1日（月）夕方にかけて、暴風に警戒してください。各地で12月とは思えない暖かさになるでしょう。
＜1日（月）の天気＞
前線を伴った低気圧が北日本に接近し、前線が日本海側に近づいています。北日本や北陸、中国地方でも雨の降っているところがあります。低気圧に向かう南風で気温が高いため、雪ではなく雨のところがほとんどとなっています。
午後も日本海側を中心に雨や雷雨となり、突風やひょうにも気をつけてください。北海道日本海側では、夕方にかけて暴風のおそれがあり、荒れた天気になる見込みです。また、前線の後ろには黄砂が飛んできていますので、黄砂まじりの雨や雨上がりの飛来にご注意ください。関東〜九州は引き続き、太平洋側を中心に晴れて暖かくなりそうです。
＜予想最高気温（前日差）＞
10月並みの暖かさになるところが多いでしょう。北日本や新潟では、夜は北風に変わって寒くなりそうです。
札幌 14℃（＋2）
仙台 20℃（＋3）
新潟 18℃（±0）
東京 20℃（＋4）
名古屋 19℃（＋2）
大阪 19℃（＋2）
鳥取 20℃（±0）
高知 21℃（＋1）
福岡 20℃（-1）
＜週間予報＞
■西日本・沖縄
晴れて暖かいのは2日（火）まで。3日（水）は一気に寒くなり、鳥取や福岡でも雪の降る可能性があります。晴れる太平洋側も気温が急降下。大阪では4日（木）の最高気温が10℃と、年明け頃の寒さになるでしょう。沖縄那覇では1日（月）と3日（水）に雨が降る見込みです。
3日（水）以降、北日本や北陸では積雪が多くなり、長野でも連日雪になる見込みです。関東や東海は晴れても寒くなるでしょう。4日（木）の最高気温は、札幌で-2℃、青森は0℃、名古屋でも9℃と真冬並みの予想です。東京も最低気温が4℃、最高気温が11℃と、今シーズン1番の寒さになりそうです。