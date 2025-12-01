北海道では1日（月）夕方にかけて、暴風に警戒してください。各地で12月とは思えない暖かさになるでしょう。

＜1日（月）の天気＞

前線を伴った低気圧が北日本に接近し、前線が日本海側に近づいています。北日本や北陸、中国地方でも雨の降っているところがあります。低気圧に向かう南風で気温が高いため、雪ではなく雨のところがほとんどとなっています。

午後も日本海側を中心に雨や雷雨となり、突風やひょうにも気をつけてください。北海道日本海側では、夕方にかけて暴風のおそれがあり、荒れた天気になる見込みです。また、前線の後ろには黄砂が飛んできていますので、黄砂まじりの雨や雨上がりの飛来にご注意ください。関東〜九州は引き続き、太平洋側を中心に晴れて暖かくなりそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

10月並みの暖かさになるところが多いでしょう。北日本や新潟では、夜は北風に変わって寒くなりそうです。

札幌 14℃（＋2）

仙台 20℃（＋3）

新潟 18℃（±0）

東京 20℃（＋4）

名古屋 19℃（＋2）

大阪 19℃（＋2）

鳥取 20℃（±0）

高知 21℃（＋1）

福岡 20℃（-1）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

晴れて暖かいのは2日（火）まで。3日（水）は一気に寒くなり、鳥取や福岡でも雪の降る可能性があります。晴れる太平洋側も気温が急降下。大阪では4日（木）の最高気温が10℃と、年明け頃の寒さになるでしょう。沖縄那覇では1日（月）と3日（水）に雨が降る見込みです。

■北日本・東日本3日（水）以降、北日本や北陸では積雪が多くなり、長野でも連日雪になる見込みです。関東や東海は晴れても寒くなるでしょう。4日（木）の最高気温は、札幌で-2℃、青森は0℃、名古屋でも9℃と真冬並みの予想です。東京も最低気温が4℃、最高気温が11℃と、今シーズン1番の寒さになりそうです。