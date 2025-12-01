チャン・グンソク、“自分の息子”の生成画像に「胸が痛くなる」　結婚と子どもについて率直に語った

“アジアのプリンス”俳優チャン・グンソクが、バラエティ番組で結婚や子どもについて間接的に言及した。

11月30日に放送された韓国SBSの『アラフォー息子の成長日記』でチャン・グンソクは、自らの愛着が詰まった小物で満たされた作業室に、親友のイ・ホンギ、イ・スンギと共に登場し、深い友情を爆発させた。

普段から料理への情熱が強いチャン・グンソクは、友人のためにチャン・グンソク流のサムギョプサル串焼きと激辛チャンポンを準備し、隠れた料理の実力を披露した。

自ら調達したチャンポンのスープにさまざまな材料を加え、強火の香ばしい香りを加える間にも、チャン・グンソクは鏡で身だしなみをチェックする余裕を見せ、“アジアのプリンス”らしい自己愛を失わなかった。

イ・ホンギとイ・スンギが到着すると、チャン・グンソクは食卓いっぱいに並べた料理を差し出し、「青春はまさに今だ」と乾杯の音頭をとって場の雰囲気をさらに盛り上げた。続いて、チャン・グンソクが極限の辛さを誇るチャンポンを披露すると、2人は次々と水を求め、驚いた様子を隠せなかった。

（画像＝SBS）チャン・グンソク

一方、チャン・グンソクは「僕は辛さをほとんど感じない」と自信満々に語り、スープまで飲み干したが、直後に汗を滝のように流す姿で笑いを誘った。辛さの前でも虚勢（？）を貫くチャン・グンソクのギャップが際立つ瞬間だった。

場が温まると、会話は自然と「家族」の話題へと移った。イ・スンギの子育ての近況を聞いたチャン・グンソクは、「僕たちはまだ結婚もできていないじゃないか」と率直な羨ましさを見せた。

続けて彼は「独身生活で楽しむことはすべて楽しんだ。今は誰かと一緒に生きるほうがいい」「自分に似た息子ができたら、今の自己愛は全部その子に向かう気がする」と語り、笑いと共感を同時に引き出した。また、AIで生成した仮想の子どもの写真を見て、「胸が痛くなる」と現実味のあるときめきを表し、“未来の息子バカ候補”の姿を見せた。

（画像＝SBS）上からイ・スンギ、イ・ホンギ、チャン・グンソク

（画像＝SBS）AIで生成された“チャン・グンソクの息子”

3人は過去のカラオケの思い出を振り返り、即興ライブステージまで披露。チャン・グンソクはイ・ホンギのヒット曲『Love Sick』を、表情・身振り・感性まで完全に再現し、シンクロ率100％のモノマネ実力を誇った。

このようにチャン・グンソクは、親友との長い時間で深まった友情の中で、より人間的で飾らない姿を見せた。現実的な悩みを素直に語る一方、辛さに自信満々な料理の腕前と即興ライブで、笑いと癒しを同時に届けた。

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演。2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYouTubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。