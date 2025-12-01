【「Disney Characters キャラパキ チョコレート」（全8種）】 12月22日～順次発売予定 価格：各149円

バンダイは、「キャラパキ」シリーズから「Disney Characters キャラパキ チョコレート」を12月22日より期間限定で、全国量販店のお菓子売り場等にて順次発売する。全8種のデザインがあり、価格は各149円。

板型チョコをパキパキ割ってキャラクターの形に抜き出して楽しめる「キャラパキ」シリーズより、ディズニーのキャラクターたちをモチーフにした商品が登場する。

デザインは全8種。チョコの味わいは、イチゴ味、キャラメル味、パフ入り、ホワイトの4つの味となっており、4色のチョコレートで見た目も味わいも楽しめる。

【ラインナップ（イメージ）】

【Disney Characters キャラパキ チョコレート】

・内容：準チョコレート1個（全8種）

・種類数：全8種

1. ミッキーマウス

2. ミニーマウス

3. ドナルドダック

4. チップ＆デール

5. くまのプーさん

6. ダンボ

7. ディズニー マリー

8. ミッキーマウス＆ミニーマウス

(C) Disney

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.