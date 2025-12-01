メルセデス・ベンツ190E 2.5-16エボリューションII（1990年）

メルセデス・ベンツは、BMW M3への対抗馬として190E 2.5-16エボリューションを投入した。しかし、その真価が発揮されたのは、1990年のエボリューションIIモデルであった。リアウィングの仕様がそれを如実に物語っている。

控えめなエボIのウィングとは異なり、エボIIはレーシングカーを思わせる巨大なウィングを備えている。さらに、リアウィンドウ直上に固定されたセカンダリースポイラーも特徴だ。



これらはメルセデス・ベンツの意気込みを示すものだが、同時に確かな科学的根拠に基づいて設計されたものでもある。設計者はドイツのシュトゥットガルト大学のリヒャルト・エップラー教授である。その効果は風洞実験で証明され、エボIIは抗力をCd値0.29まで低減しつつ、ダウンフォースを高めることに成功した。1990年のジュネーブ・モーターショーで正式発表される前に、502台すべてが売れたのも納得である。

ランチア・デルタHFインテグラーレ・エボ（1991年）

デルタ・インテグラーレが大成功を収めたことで、ランチアはスポーツカー市場と世界ラリー競技で確固たる地位を築いた。エボはさらに一歩進み、ラリー規定の範囲内で出力向上と攻撃的なボディワークを施され、テールゲート上に特徴的なウィングを装着することになった。

ホモロゲーション対応のため、生産された1万5000台のエボモデルにはすべて調整式リアウィングが装備されている。わずかに下がった状態から完全に突き出た状態まで、3段階の位置調整が可能だ。左右のブラケットにより、迅速かつ容易に角度変更を行うことができる。



トヨタ・スープラ（1993年）

4代目のA80型まで、トヨタ・スープラはどちらかと言えば地味なクーペだった。A80の流麗なデザインはそれまでのイメージを変え、さらにオプションのリアウィングでファンを驚かせた。小さなリップや折り目などではなく、大きく誇らしげなウィングによって、業界トップと対等に戦えることを世界に示したのだ。

先代モデルより100kg軽量化され、特にフルチューンの325ps仕様では最高速度約285km/hを達成。ウィングはこの速度域での安定性を確保するため装着されたが、今なお「スープラ」と聞いて多くの人が思い浮かべる代名詞となった。



スバル・インプレッサ22B（1998年）

数あるスバル・インプレッサのハイスペックモデルの中でも、22Bが際立つ理由は多い。その筆頭が、WRCマシンからそのまま取り外してきたような大胆なリアウィングだ。オーナーはウィング後縁の角度を手動で調整し、ダウンフォース量を自在に変えられた。

このウィングはWRCラリーカーの完全な複製ではなかったが、わずか24時間で完売した400台の22Bを熱望するファンにとって、それは問題ではなかった。スバルはさらに英国の愛好家向けに16台、オーストラリア向けに5台、そしてコリン・マクレー氏、ニッキー・グリスト氏、プロドライブのデイビッド・ラップワース氏のために「000」ナンバーの車両を3台生産した。それでもなお、このクルマの希少性は非常に高い。



TVRサガリス（2003年）

サガリスは、ピーター・ウィーラー時代のTVRの集大成と言えるクルマだ。ピュアで、エキサイティングで、電子制御に一切邪魔されていない。ドライバーを助ける唯一の要素は、車体後端から突き出た透明なウィングだけだ。

TVRのあらゆる部品と同様、このウィングも機能的で、後輪を路面に押し付ける役割を担う。この設計が功を奏し、サガリスは同社史上最高のクルマとして多くの称賛を集めた。最高出力400psを誇り、最高速度315km/hに達する性能を考えると、当然の評価と言える。



ダッジ・バイパーACR（2008年）

ACRの名は「アメリカン・クラブ・レーシング（ACR）」に由来する。このモデルの存在意義もまさにそこにあった。ACRを購入すれば誰でもレースに出られる、というコンセプトだった。ダッジは前モデルのSR IIでも同様のコンセプトを採っていたが、2008年のZB IIは巨大なカーボンファイバー製リアウィングを装備し、バイパーの系譜の中でも際立つ存在となった。

バイパーACRは公道走行可能なモデルだが、このウィングは単なる装飾品ではない。240km/h走行時で455kgのダウンフォースを発生させるのだ。これは標準モデルが同速度で生み出すダウンフォースの10倍に相当し、調整可能なフロントスプリッターがさらに効果を高めている。



パガーニ・ゾンダR（2009年）

ゾンダRは、本格的な量産モデルであると同時にパガーニのテストベッドでもあった。Rの名は、富裕層のサーキット愛好家を想定していたことを示すものだが、同時に多くの部品の実験台としても活躍し、それらは最終的にウアイラに採用されることになった。結果として、ゾンダRと標準のゾンダの部品共有はわずか10％にとどまる。

Rの特異なパーツの1つが、世界耐久選手権を彷彿とさせる調整式リアウィングだ。気流に直接突き刺さるように配置されたこのウィングが走りに貢献し、ゾンダRは2007年のデビュー時にニュルブルクリンクで6分47秒の新ラップレコードを樹立した。この実績もあって、150万ポンド（約3億円）と高額であるにもかかわらず15台が販売された。



ホンダ・シビック・タイプR（2015年）

普段は控えめなホンダが、2015年にシビック・タイプRを投入し、ホットハッチ業界に3年ぶりの復帰を果たした。FK2モデルのパワーと速さに加え、巨大なリアウィングが競合車との差別化要因となった。このウィングは純粋に機能性を追求したもので、わずかながらもダウンフォースを生み出した。

機能もさることながら、競合車と一線を画す外観によって新たなファン層を惹きつけた。この特徴は2017年のFK8にも引き継がれ、さらにパワーとダウンフォースを増強しつつ、空気抵抗を低減している。このウィングはホンダの世界ツーリングカーのデータを基に開発され、ルーフ後縁にボルテックス・ジェネレーターを配置することでより多くの空気をウィング表面へ誘導している。



マクラーレン・セナ（2017年）

アルティメット・シリーズのマクラーレンには常に高い期待が寄せられるが、セナはその期待を大きく超えた。突出したリアウィングは高速走行時に最大800kgのダウンフォースを生み出すだけでなく、加速や制動時の速度変化に応じて角度を自動調整し、安定性を維持する。

さらに、ボディワーク上の小さなガーニーフラップから空気を供給することで低圧領域を作り出し、エンジンからの熱気をウィング表面へ導いて最適なダウンフォースを実現するというインテリジェントなシステムとなっている。当然ながら、ウィング本体は軽量かつ強靭なカーボンファイバー製である。



ポルシェ・パナメーラ・ターボ（2017年）

車両性能を最大限に引き出すポルシェの卓越したエンジニアリングは、パナメーラ・ターボのリアウィングにも顕著に表れている。2代目パナメーラには大型のリアウィングが必要だったため、解決策としてリアトランクからポップアップ式に展開する三分割構造のウィングが採用された。低速時にはボディラインを損なわないように格納される。

パナメーラのリアウィングは300以上の部品で構成されており、2基の電動モーターで作動する。200km/hまでは空気抵抗を減らして燃費向上を図る。それ以上の速度では、幅147cmのウィングが自動的に角度を変化させ、ダウンフォースを増加させる。



フォードGT（2017年）

フォードGTのリアウィングは、停車時には隠れて見えない。スポーツモード時に110km/hに達すると、2本の支柱で展開する。ノーマルまたはウェットモードでは145km/hまで作動しない。ただし、120km/h以上で急ブレーキをかけた場合、走行モードに関係なくエアブレーキとして機能する。

トラックモードでリアウィングの自動調整が無効化になり、常に展開状態を維持できる。一方、最高速度を求めるVマックスモードでは格納される。このウィングに加え、車体各部の通気口を自動開閉するアクティブエアロ・システムが組み合わさり、最適なエアロダイナミクスを実現している。



メルセデス・AMG GTブラックシリーズ（2020年）

ブラックシリーズという名は、AMGのトップモデルで時折使用されてきた。2020年には、AMG GTがその栄誉にあずかった。

AMG GT Rモデルより35kg軽量化され、4.0LツインターボV8を搭載。驚異の720psを発揮する。これほどのパワーを地面に伝えるには、リアをしっかり接地させることが不可欠で、大型ウィングがその役割を担っている。ウィングや各種エアロパーツにより、250km/hで最大400kgのダウンフォースを発生させる。



